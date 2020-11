Annemette Voss har haft et særdeles svært år.

Det lægger hun ikke fingre imellem i sit seneste blogindlæg.

Som hos så mange andre har coronapandemien taget hårdt på Voss, der kæmper med økonomien. For selv om hun på egen hjemmeside refererer til sig selv som blogger, kogebogsforfatter, foredragsholder, tv-vært og at hun har sin egen webshop, så er alle disse beskæftigelser ikke nok til at sørge for en sikker og uafhængig økonomi.

Tilbage i september kunne hun afsløre, at hende og manden, Micky Fridthjof, sågar var blevet snydt for en masse penge.

Den økonomiske usikkerhed har givet hende flere angstanfald. Senest for en uge siden, hvor hun gik til tasterne for at hamre alle sine frustrationer ud på skrift.

»Jeg ville ønske, at jeg havde overskud. På kontoen. I livet. På karma. Fysisk og mentalt overskud. Hvad jeg ikke ville give for at føle overskud,« skriver hun indledningsvist.

Siden hun vandt 'Den store bagedyst' i 2013 har hun kastet sig ud i en masse nye projekter og beskæftigelser. Heriblandt det at være blogger, eller influencer, om man vil.

Og det giver en masse frihed til kreativ udfoldelse, og hun lægger ikke skjul på, hvor højt hun værdsætter det. Men bagsiden af medaljen er fyldt med ridser. Offentlige personer får nemlig utroligt mange henvendelser og megen feedback.

Annemette Voss er uddanet i arkitektur og design fra Det kongelige danske kunstakademi. Foto: Nils Meilvang Vis mere Annemette Voss er uddanet i arkitektur og design fra Det kongelige danske kunstakademi. Foto: Nils Meilvang

Og det er langt fra altid af positiv karakter:

»Det kan være rigtig fedt at være influencer. Det er ofte fedt. Men mange gange i år har jeg hørt på ting, der gør, at jeg bliver ked af det. Jeg hører om ting, der er blevet sagt om mig. Løgne. Skabt af ren ondskab. Jeg læser, at jeg er ligegyldig og falsk. Det er jeg ikke, så meget ved jeg. Men alligevel er det ikke rart.«

Og for at vende tilbage til økonomisporet, så føler hun også, at det som influencer kan være ubarmhjertigt, at det altid er tallene, man bliver målt på:

»Som influencer og i branchen vinder tallene altid. Har du følgere, er du mere værd. Til tider også som veninde og som værdig samarbejdspartner. Dine tal er alt. Hvad er din engagementrate? Hvor godt konverterer du? Hvor mange følger har du? Hvor mange likes får du? Hvor længe bliver folk hængende på dine indlæg (opgjort i minutter og sekunder). Tal, tal og tal.«

Hun skriver videre, at hun finder lykke ved omsorg fra sin familie, men at når alt kommer til alt, så afhænger hendes hverdag af tallene, på Instagram og på bundlinjen. Og den stressfyldte hverdag har sat sine spor i kroppen. Hun har ofte smerter og en hovedpine, som hun finder ubærlig.

Derfor runder hun blogindlægget af med et juleønske:

»Så kære julemand. Vil du helt ærligt ikke nok sende den lottokupon i min retning, så jeg kunne få lov at trække vejret bare i 24 timer, – og måske – hvis du har noget karmastøv – drysse det ud over mig?! Jeg trænger til det. Det bliver godt igen. Det ved jeg.«