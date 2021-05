Skuespillerinden Anne Louise Hassing havde et brændende ønske om at blive mor, men oplevede at miste et barn midtvejs i graviditeten.

Og det satte præg på hendes forhold til sønnen Mingus, som hun fik efterfølgende.

Det fortæller hun i et interview i denne uges Hendes Verden.

»Jeg havde mistet et barn midtvejs i graviditeten, så da jeg skulle have Mingus, var han længe ventet. Jeg tog fri halvandet år, hvor jeg sagde nej til alt,« siger hun ifølge alt.dk.

Hassing, der dengang lige havde medvirket i Krøniken, og derfor var et brand varmt navn i branchen, valgte derfor at fokusere 100 procent på Mingus, da hun endelig blev mor for 16 år siden.

Det betød dog også, at hun skulle vælge meget fra, da hun tog halvandet års pause fra skuespillet.

Men det fortryder hun ikke, for hun havde længtes efter at blive mor længe. Og samtidig kunne hun være den mor, som hun havde længtes efter at være.

Da Anne Louise Hassing var blevet en kendt skuespiller, lige inden hun blev mor, betød det også, at hun blev genkendt en del på gaden.

Men det var ikke altid, at hun syntes, at det var så sjovt, når fremmede stak hovedet ned i barnevognen. Hassing betegner sig selv som ‘lidt af en løvemor’, der flere gange bad folk om holde sig væk fra barnevognen, fortæller hun og tilføjer, at hun i dag bliver glad, hvis folk genkender hende og hilser.

I dag er det nok primært en anden rolle, som Hassing forbindes med – nemlig den, som Grosserer Madsens hustru, Therese, i ‘Badehotellet’.

Men faktisk var det en helt anden rolle i 'Badehotellet', som hun var tiltænkt:

»Jeg blev indkaldt til rollen som Molly Andersen, som Bodil Jørgensen jo spiller. Jeg syntes dog, at jeg havde været i den jyske afdeling med 'Krøniken' (hvor hun spillede den vestjyske Ida Nørregaard, red.), så jeg ringede til casteren og spurgte, om ikke der var noget andet,« har hun tidligere fortalt til B.T.

Hassing fik derefter lov til at give et bud på fru Madsen, og ja, resten er tv-historie.