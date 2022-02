Debattør og kommunikationsrådgiver Anne Kirstine Cramon stopper som klummeskribent på Berlingske efter fem år.

For hun er blevet »tyndslidt« af at stikke næsen frem på den måde i den offentlige debat.

»Den seneste tid har bare været for meget, må jeg erkende,« skriver Anne Kirstine Cramon i et opslag på Facebook, hvori hun offentliggør sin beslutning om at trække sig fra klummespalterne i den borgerlige avis.

»Jeg har stået noget alene og følt mig temmelig udsat, når hele kavaleriet har rullet derud af, og jeg har manglet en rød nødsnor, jeg kunne trække i. Den har ikke været der.«

Anne Kirstine Cramon. Foto: Mathias Svold Vis mere Anne Kirstine Cramon. Foto: Mathias Svold

Anne Kirstine Cramon har valgt, at hun nu må passe på sig selv i stedet.

Derfor trækker hun sig altså fra debatsiderne i Berlingske, hvor hun før har vakt furore med emner som abort og kageordninger.

Furore, der eksempelvis har udmøntet sig i konstante opkald og sure beskeder indbakken.

»Det er ikke tæskene værd længere,« understreger Anne Kirstine Cramon.

»Jeg er så træt af at lave det her move, for jeg har altid insisteret på, at jeg havde ret til at være til stede i den offentlige debat, selvom jeg både er kvinde og skideirriterende. Jeg er træt af at kapitulere. Men det gør jeg. For en tid. Mit system er helt i udu, og jeg skal lige op til overfladen og trække luft.«