Hun vidste, at der skulle et mirakel til. Og hun håbede. Til det sidste. Men miraklet udeblev.

Nu er hun sovet stille ind. Forfatter, coach og fitnessekspert Anne Bech. Blot 42 år nåede hun at opleve af dette liv.

»Det eneste, jeg kan håbe på, er, at kræften kan holdes i ro, så jeg kan leve med den og ikke skal dø af den,« sagde Anne Bech for bare et år siden i et stort interview med B.T., hvor hun roligt og afklaret fortalte om den kræftsygdom, der endte med at vinde kampen.

For selvom den smertede hende, og selvom behandlingerne sendte hende til tælling, var åbenhed vigtig. At andre kunne lære. Det var dét, der var hendes mission hele livet. Og hun var ukuelig lige til det sidste.

En karriere som professionel danser var dét, der fik hende til se missionen.

Som deltager i DM i aerobics, Miss Fitness og danseshows tog hun sin erfaring med videre og uddannede sig som professionel træner for at kunne hjælpe andre til at få en stærk og sund krop.

Snart var hun hele Danmarks fitnessdronning, og bøgerne flød ud af hende i en lind strøm.

Hun blev personlig træner for en række kendte, medvirkede i tv- og radioprogrammer som ekspert. Og var selv billedet på det sunde liv.

Arkivfoto af Anne Bech fra før kræften.

Derfor kom det som et chok, da Anne Bech i foråret 2019 på de sociale medier delte den nyhed, hun kort forinden havde fået af lægen. At hun havde kræft.

Hun havde fået konstateret en stor svulst i baghovedet, som akut var blevet fjernet. Den var godartet, sagde de. Indtil de fik den undersøgt nærmere.

Det var metastaser. Men hvor kræften var opstået, vidste de ikke, før en PET-skanning afslørede, at den sad ved binyrerne.

»Beskeden, jeg fik, var ret voldsom. At jeg skulle i kemo, at jeg ikke kunne opereres, at der sad enkelte lymfeknuder rundt om,« fortalte hun til B.T.

Anne Bech nød tiden, hvor hun ikke var i kemobehandling, og håret igen begyndte at gro.

Men det var noget, hun kunne leve med, sagde de.

»'Hvor længe?' spurgte jeg. 'Det kan jeg ikke svare på,' sagde han bare, 'men lad mig lige måle dit blodtryk og trykke dig på maven',« sagde hun om den umenneskelige lægelige håndtering, hun blev udsat for.

Håndteringen af livet blev derfra en lang både mental og fysisk rutsjebanetur, som ikke blev nemmere af, at Anne Bech to år forinden var blevet mor til Louis og derudover havde datteren Caroline.

Og netop børnene var det, der voldte hende den største sorg og smerte.

Anne Bech med datteren Caroline.

»At kigge på mine børn. Frygten for at skulle miste dem. Eller i virkeligheden at de skulle miste mig.«

»Da jeg fik at vide, at jeg havde kræft, var det eneste, jeg havde i hovedet, at så skal jeg bare være mor for mine to børn. Det er dem, der er det vigtigste. Så må resten være, som det er,« sagde Anne Bech om dét, der for hende var det værste.

Igen og igen blev hun sendt til tælling, når nye komplikationer stødte til. Og også menneskeligt måtte hun kæmpe sig på benene igen, da de manglende indtægter på grund af sygdommen tvang hende til at sælge huset i Dragør, og hun tilmed blev forladt af sin mangeårige kæreste Thomas.

Men håbet holdt hende oppe. Og Anne Bech fortsatte med at dele sin historie. Hvor hård den end var. Og i sommeren 2020 var der igen dårligt nyt.

»Lige nu overskygger en besked om endnu en hjerneoperation mit verdenssyn. Det bliver snart, og det skal overstås,« skrev hun på Instagram. Og understregede endnu en gang, at det var de positive tanker, hun bestræbte sig på at bære inde i sin sygdomsramte krop.

For som hun for et år siden sagde til B.T.: »Man kan ikke gå rundt og være bange hele tiden. Det ødelægger ikke bare én selv. Men også børnene. Jeg er nødt til at vise, at jeg selv tror på det.«

Alligevel var de positive tanker ikke nok.

»Min fødselsdag er snart slut. Jeg havde håbet, den blev bedre end sidste år. Jeg ligger desværre indlagt med sår, der ikke vil hele, og skal opereres,« skrev hun på Instagram i oktober, hvor fejrede sin 42-års fødselsdag på Rigshospitalet, og fortsatte:

»Jeg har også haft solskinsdage på det sidste. Nu skal det ordnes. Og blive bedre. Jeg ligger og kigger ud over parken, som jeg elsker og har løbet mange damer glade og sundere i. Jeg elskede alt ved det.«

Det blev Anne Bechs sidste opslag.

Nu er hun sovet stille ind. Omgivet af kærlighed, venner og familie.

»Anne vil leve videre i vores alles tanker og minder med hende, og især i hendes to børn. Caroline og Louis,« skrev hendes familie onsdag.

Anne Bech fik kun 42 år af dette liv. Men hun nåede at sætte et stort aftryk i os alle.