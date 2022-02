»Jeg har fundet en, jeg ved vil gøre det godt. Jeg ved, hvad Anna Thygesen kan, og hun har de kvalifikationer, der skal til.«

Sådan sagde Ekstra Bladets chefredaktør Henrik Qvortrup til Jyllands-Posten tilbage i oktober, da avisen meddelte, at de ville stable den ugentlige sladderpodcast 'Kvindetribunalet' på benene – og værten skulle være Anna Thygesen, som ellers var en fast del af panelet hos B.T.'s sladderprogram, 'Det, vi taler om'.

Men nu skal Henrik Qvortrup ud at finde en ny vært med de rette kvalifikationer, for Anna Thygesen har sagt op på Ekstra Bladet. Det bekræfter hun overfor B.T.

»Der er heldigvis ikke så meget drama. Vi lavede en aftale om at lave det, der blev til 'Kvindetribunalet', i seks måneder, og så se, hvad der så skete. Og så må jeg bare sige, at jeg er kommunikationsrådgiver og beskæftiger mig med kommunikation, og det vil jeg simpelthen hellere end at være podcastvært på et formiddagsblad.«

Som nævnt er der ikke noget drama, og hun fortæller, at der er god stemning mellem hende og Ekstra Bladets chefredaktør Henrik Qvortrup.

Forleden beskrev Politiken, hvordan det bestemt ikke er alle medarbejdere, der er enige i den nye ledelsesstrategi, som Henrik Qvortrup har taget med sig til Ekstra Bladet, og knap 30 redaktionelle medarbejdere har siden hans ansættelse forladt avisen.

Og selvom Anna Thygesen nu også forlader Ekstra Bladet, har hun ikke en finger at sætte på den ledelse, hun har oplevet på avisen.

»Der må jeg bare sige, at jeg har mest haft med podcastteamet at gøre, men selvfølgelig også med nogle af de politiske kommentatorer, og jeg har sgu hygget mig. Men jeg skal bare ikke være en del af et medie på den måde.«

I stedet har hun nu startet en ny podcast, som er hendes egen, og som udkommer for første gang 25. februar. En podcast, der skal handle om krisekommunikation.

»For det er jo mit gebet.«

Anna Thygesen har også tidligere været medvært på podcasten 'Ugens krise'.