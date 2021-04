Tv-vært Ane Cortzen har fået nok.

Hun er træt af hvordan kvindelige tv-værter, eller faktisk kvinder i det hele taget, bliver målt og vejet på deres udseende, og at hun selv ikke lige passer ind i den klassiske stereotyp.

»Jeg synes stadig, vi har en meget klar stereotyp om, hvordan en kvinde skal se ud. Og det her tager udgangspunkt i, at jeg blev tv-vært for 10 år siden,« forklarer hun i Henrik Qvortrups mediemagasin Q&Co. og fortsætter:

»Jeg havde blandt andet været chef i DR og havde haft min egen virksomhed, og så blev jeg vært og med vilje valgt neutralt tøj i form af sort blazer og en hvid skjorte til programmet. Herefter kom så en meget stor interesse for mit korte hår, mit jakkesæt og folk gik bare ud fra, at jeg var lesbisk af den grund.«

Portræt af Ane Cortzen. Hun er tidligere designchef og chef i DR samt vært for TV-programmet TV TV TV. Foto: Celina Dahl Vis mere Portræt af Ane Cortzen. Hun er tidligere designchef og chef i DR samt vært for TV-programmet TV TV TV. Foto: Celina Dahl

Herefter remser Henrik Qvortrup og Ane Cortzen en lang række ting op, som Ane Cortzen er blevet kaldt i medierne i løbet af de seneste 10 år, heriblandt »en lille tv-trold med afbleget hår« og »konfirmand,« som ifølge hende selv skete, fordi hun ikke passer ind i kvindestereotypen.

Ane Cortzen, som oprindeligt er uddannet arkitekt, hæfter sig ved, at vi i verden ikke er nået særlig langt.

Hun henviser blandt andet til at man i de seneste ti år ikke har ændret de såkaldte idealer i blandt andet Miss World konkurrencer, hvor de først nu har fået lov til at have børn og samtidig deltage.

»Jeg vil egentlig bare gerne have, at man er som man er, uden at det er et problem for nogen. Jeg vil gerne have, at vi alle tænker mere mangfoldigt inde i hovedet,« slutter hun af med.

Udover at snakke om kvindelige stereotyper i programmet, så fortæller Ane Cortzen også, at hun langt om længe kan lave en ny sæson af et DR-program.

Der tale om ' Danmarks bedste portrætmalere', som ifølge Ane Cortzen endelig har fået grønt lys fra DR til en fjerde sæson. Et program der ellers blev lagt ned, selvom det havde gode seertal, fortæller hun.