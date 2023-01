Lyt til artiklen

Andrew Tates varetægtsfængsling i Rumænien forlænges med 30 dage.

Forlængelsen sker for at give politiet mere tid til at efterforske den britisk-amerikanske kickbokser og influencer og hans bror Tristan.

Det skriver flere internationale medier heriblandt BBC og Sky News.

Ifølge BBC vil politiet senere fredag udsende en pressemeddelelse med baggrunden for forlængelsen.

Andrew Tate blev sammen med sin bror Tristan anholdt 29. december i den rumænske hovedstad Bukarest, hvor brødrene er blevet sigtet for menneskesmuligning.

Ifølge politiet har Andrew Tate været med at til lokke kvinder til sig med lovning om et kunne få et parforhold med influenceren. Dette viste sig dog at være løgn, for da kvinderne kom frem, blev de tæsket og seksuelt misbrugt, mener politiet

I politiets pressemeddelelse fra nytårsdag fremgik det, at der i alt er fire personer anholdt i sagen – hvor de to andre menes at være rumænske statsborgere.

Både Andrew og Tristan Tate nægter sig skyldige, men kan tidligst blive løsladt fra varetægtsfængslingen 27. februar.