Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var bestemt en følelsesladet aften, da mindehøjtideligheden for ofrene ved skyderiet i Field's blev afviklet tirsdag.

Ud over de mange taler, der blev afholdt for de fremmødte, var musikken også i fokus.

En af dem, der optrådte ved storcenteret var musikeren Andreas Odbjerg.

Hitmageren optrådte med sit nummer 'I morgen er der også en dag', og det var noget, der påvirkede sangeren.

Det skriver han i et opslag på sin story på Instagram.

»Det var en store ære at spille til mindehøjtideligheden,« lyder det indledningsvist fra Andreas Odbjerg, der ikke havde det let med at optræde for de mange påvirkede fremmødte.

»Det var også en af de sværeste optrædener for mig og drengene. Tårerne trillede under solbrillerne,« lyder det.

Andreas Odbjerg takker slutteligt i sit opslag for alle de beskeder, han har modtaget i forbindelse med sin optræden.

»Jeg ser det hele,« skriver han.

Netop sangen 'I morgen er der også en dag' har haft stor effekt på danskerne.

I et interview med DR har Andreas Odbjerg tidligere fortalt, at han får beskeder fra fans, der fortæller, at sangen bruges til begravelser, og at den giver folk håb.

»Vi vidste godt, at den var god, men at den ville gå så rent ind, var der ingen af os, der havde forestillet os. Allerede samme aften får jeg beskeder fra folk, der skriver, at sangen har en helende effekt på dem, og at den faktisk giver dem oprigtigt håb,« har han tidligere udtalt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og taler med Andreas Odbjerg efter mindehøjtidelighed for ofrene ved skyderiet i Field's i København tirsdag den 5. juli 2022. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) og taler med Andreas Odbjerg efter mindehøjtidelighed for ofrene ved skyderiet i Field's i København tirsdag den 5. juli 2022. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Ud over Andreas Odbjerg optrådte koret 'Ung Klang' også tirsdag aften.

Ved storcenteret var også statsminister Mette Frederik, Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, prins Christian og kronprins Frederik.

Mindehøjtideligheden fandt sted efter det tragiske skyderi i Field's shoppingcenter søndag.

Under skyderiet blev flere ramt.

En 17-årig dreng, en 17-årig pige og en 46-årig mand mistede alle livet, mens fire andre blev ramt og alvorligt såret.

De fire er dog alle nu uden for livsfare.

Den formodede 22-årige gerningsmand blev kort efter hændelsen anholdt.

Han er nu varetægtsfængslet på en lukket retspsykiatrisk afdeling.