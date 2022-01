Den 13. januar skulle komiker Andreas Bo have haft premiere på sit nye one-man-show '#Skarp', men den plan satte corona en effektiv stopper for.

Onsdag aften hævede regeringen så restriktionerne for kulturlivet og tillader nu at teatre, kulturhuse og biografer åbner for maks 500 siddende publikummer iført mundbind og med gyldige coronapas i baglommen.

Tror man, at den melding får Andreas Bo til at bryde ud i begejstring, kan man godt tro om igen. Tværtimod er han rasende. Ikke over genåbningen, men over politikernes behandling af kulturlivet under coronakrisen. En behandling han kalder ‘ubeskrivelig dårlig og amatøragtig’.

»Jeg sidder her onsdag klokken halv syv om aftenen og overvejer, om jeg skal arbejde på søndag.«

Han synes, det er uforskammet af politikerne at tro, at kulturlivet kan blive klar med så kort varsel.

»Jeg har sat alt på hold under de seneste restriktioner. Nu har jeg fire dage til at genopsætte min forestilling, og jeg kan ikke aflyse, for der er folk, der har købt billetter,« siger han og sammenligner situationen med bruden, der skal købe drømmekjolen til sit bryllup:

»Men i butikken får hun at vide, at de først fire dag før brylluppet, kan sige om kjolen kommer hjem. What the fuck er det for noget,« spørger han.

Efter den seneste nedlukning af kulturlivet blev premieren på komikerens nye show skubbet til den 18. januar, men Andreas Bo har ikke anet, om han ville kunne gennemføre premieren eller skulle udsætte – endnu engang.

Komiker og skuespiller Andreas Bo dengang, han måtte spille for fude sale. Her på Folkemødet på Bornholm i 2017. Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix 2017. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Komiker og skuespiller Andreas Bo dengang, han måtte spille for fude sale. Her på Folkemødet på Bornholm i 2017. Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix 2017. Foto: Ida Marie Odgaard

»Før jul sagde regeringen: 'Vi forbyder ikke julefrokoster, men vi anbefaler, at de ikke gennemføres' … Alle mine julefrokoster blev aflyst. Det er så tarveligt, at man ikke kan forestille sig det – også overfor vores publikum.«

For Andreas Bo er kravet om, at publikum skal sidde med mundbind i salen, endnu en torn i øjet.

»Kulturlivet går ud på, at man kan mærke dem ved siden af og griner sammen med sin sidemand. At man skal sidde med mundbind i salen, svarer til at skulle pakkes ind i sorte affaldssække, når man har sex,« siger han, der hellere havde set, at man havde ventet med at åbne kulturlivet, til man var klar til at åbne med fuldt publikum og uden krav om mundbind.

På regeringens pressemøde onsdag aften sendte kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen en klar opfordring til danskerne:

»I kan trygt købe billetter. Vi ville ikke have åbnet for kulturlivet, hvis ikke det var sikkert. Jeg har tænkt mig at købe billetter på fuld kraft.«

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) under pressemøde om den aktuelle status på covid-19 onsdag den 12. januar 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) under pressemøde om den aktuelle status på covid-19 onsdag den 12. januar 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix. Foto: Mads Claus Rasmussen

Til trods for opfordringen tror Andreas Bo ikke, at han kommer i nærheden af at spille for fulde sale:

»Mit publikum er voksne mennesker. Det seneste år er 50 procent af dem, der havde billetter til en forestilling, ikke dukket op – selvom de havde købt billet. Med undtagelse af ganske få kunstnere med et meget loyalt publikum, så er det umuligt at sælge billetter lige nu. Mange har jo allerede syv billetter hængende på køleskabet derhjemme,« siger han og understreger, at de, der dukker op til hans forestillinger, ikke vil komme til at fortryde:

»Det første, jeg gør, når jeg går på scenen på tirsdag, er at sige til de 500 – eller de 350, der har turdet købe billet – at jeg elsker dem 700 gange mere end alle andre. Og så stepdanser jeg det bedste, jeg har lært. For jeg elsker mit job og mit publikum.«