JAAAA!

Sådan skriver Anders Samuelsen på sin Instagram-profil.

Han har nemlig friet til sin kæreste Christina Sunn, der kvitterede med et 'ja'. Derfor skal parret nu giftes.

'Denne smukke, inspirerende, kloge, kærlige, omsorgsfulde, varme, sjove, vilde, belevne, skøre, ja-hat sagde JA til mig', skriver han og fortsætter:

'Du griber mig, når jeg falder, du slipper aldrig min hånd, du løfter mig, og du ser mig gennem alle mine fejl og mangler. Jeg glæder mig hver eneste dag over, at du vil os to!'.

Parret fik i februar sit første barn sammen. Anders Samuelsen har i forvejen to børn fra et tidligere forhold.

Det kommende ægtepar har været sammen siden 2015

Anders Samuelsen er tidligere formand for Liberal Alliance og var Danmarks udenrigsminister fra 2016 til 2019 i VLAK-regeringen under Lars Løkke Rasmussen.

I 2019 fik han til gengæld et skidt valg, hvilket betød, at han trak sig som partiformand og gav stafetten videre til Alex Vanopslagh.

Efter sit exit fra dansk politik arbejder Samuelsen i dag som administrerende direktør for virksomheden UV Medico