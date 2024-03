Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen udvider sit indtog i dansk fodbold.

Tøjrigmanden har i knap tre år været medejer af fodboldklubben FC Midtjylland, og det sidste halve år har han ejet mere end 90 procent af klubben.

Nu er han også blevet ejer af den midtjyske fodboldklubs kvindehold.

I det offentlige virksomhedsregister fremgår det således nu, at Anders Holch Povlsen ejer hele FC Midtjylland Kvindefodbold ApS.

Anders Holch Povlsen har tjent sin formue gennem Bestseller-imperiet, som han arvede fra sine forældre. Derudover er den private tøjmilliardær ganske glad for fodbold, og nu ejer han både FC Midtjyllands herre- og kvindehold. Her ses den Aarhus-bosatte rigmand til Superliga-kamp mellem AGF og Brøndby tilbage i maj 2021. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Anders Holch Povlsen har tjent sin formue gennem Bestseller-imperiet, som han arvede fra sine forældre. Derudover er den private tøjmilliardær ganske glad for fodbold, og nu ejer han både FC Midtjyllands herre- og kvindehold. Her ses den Aarhus-bosatte rigmand til Superliga-kamp mellem AGF og Brøndby tilbage i maj 2021. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I august 2023 meldte FC Midtjylland, at man ville satse på kvindefodbold også - samt at det var et vigtigt punkt for hovedauktionæren Anders Holch Povlsen.

Derfor overtog man licensen fra 2. divisionsklubben Vildbjerg SF med forhåbningen om at have kvindespillere i FC Midtjylland-trøjer til juli 2024, lød det da på et pressemøde.

I samme måned blev virksomheden bag det nye kvindehold så stiftet, men det er først nu, mere end et halvt år efter, at Anders Holch Povlsen er blevet registreret som ejer.

Mandag 4. marts er navnet på kvindeklubben ligeledes blevet ændret fra VSF Elite Q ApS til FC Midtjylland Kvindefodbold ApS, efter Anders Holch Povlsen er blevet den nye hovedejer.

FC Midtjylland er ejet hovedsaligt af den danske rigmand Anders Holch Povlsen. Her ses herreholdet på hjemmebanen MCH Arena i Herning til kampen mod FC København, fredag 1. marts 2024. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere FC Midtjylland er ejet hovedsaligt af den danske rigmand Anders Holch Povlsen. Her ses herreholdet på hjemmebanen MCH Arena i Herning til kampen mod FC København, fredag 1. marts 2024. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Hunulvene fra Hernings nye selskab har endnu ikke skulle levere sit første årsregnskab.

Men hos herrene i FC Midtjylland ligner det bestemt, at Anders Holch Povlsen indtog har gjort godt.

I de tre år, Aarhus-rigmanden har været med i Herning-klubben, er både de positive resultater og egenkapitalen kun vokset.

Og det seneste regnskab - der er klubbens bedste nogensinde - endte ulvene således med et overskud på godt 90,5 millioner kroner og en egenkapital på knap 400 millioner.

Anders Holch Povlsen ejer begge professionelle fodboldklubber, altså både FC Midtjylland herre- og kvindehold, gennem sit investeringsselskab The Football Collective A/S.

Det selskab ejes af rigmandens moderselskab HEARTLAND A/S, hvor også hans datter Astrid Storm Holch Povlsen har en mindre andel.

