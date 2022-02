'Dameblade be like: Side 7: »Du er smuk som du er«. Side 8: »Sådan taber du dig hurtigt«. Side 9: »De bedste kageopskrifter«'.

Sådan lyder et nyligt opslag på Anders Hemmingsens Instagram. Et opslag, der fik Alt for Damernes chefredaktør, Rikke Dal Støttrup, til tasterne, og som resulterede i en mindre debat på profilen.

'So last decade, Anders. Ingen dameblade skriver om slankekure længere. Men ellers er den god nok!' svarede hun mememageren, der køligt kvitterede med et eksempel på en artikel fra alt.dk i 2020, der slet og ret har overskriften 'Tab 10 kilo på 12 uger: Sådan gør du.'

»Der sker det, at jeg sidder og keder mig i bilen på vej hjem fra Hamburg – og så ser jeg det her opslag, som jeg føler, jeg har set før. Jeg kan mærke, det provokerer mig mere nu, end det har gjort, fordi det reproducerer et stereotypt billede af dameblade, som faktisk ikke er helt fair,« fortæller Alt for Damernes chefredaktør og tilføjer:

»Og selv hvis det var, ligger der en latterliggørelse af det, kvinder går op i, som jeg faktisk ikke synes er i orden.«

Det, Rikke Dal Støttrup reagerer på, er især pointen med slankekure.

»For det er et helt bevidst valg, vi har truffet her de senere år, om, at vi ikke skriver om slankekure. Så der er ligesom en faktuel fejl der,« fortæller hun og uddyber, at der nu er sket noget i tiden, der gør, at det »ser skørt ud« nu om dage.

»En anden ting er: Ja, vi kan godt have mavebøjninger på side otte og fastelavnsboller på side ni. Det kan vi godt, fordi sådan er livet. Det kan kvinder godt, og der ligger ikke nogen selvmodsigelse i det – der er bare flere facetter i livet. Og det er det, som kvindeblade også afspejler.«

»Det kan selvfølgelig godt være, hvis man virkelig går det efter, at der er noget – men jeg tror, det er fire år siden, vi selv har brugt ordet 'slankekur'. Det føles meget gammelt. Vi skriver meget om det her med at finde et liv i balance – og det er også det, tiden er til nu,« fortæller hun.

På alt.dk, som er hjemmeside for alle Egmonts kvindetitler, er der fanen 'sundhed', hvor den første underkategori, man ser, er lige netop 'slankekur'. Hvad tænker du om det?

»Det er et godt spørgsmål. Men der skal man ligesom selv ind at finde det. Jeg tænker, der er lidt forskel. Det kommer til at lyde som dobbeltmoral – det er klart, det er det, folk er ude efter. Men jeg synes godt, man kan argumentere for, at man godt kan finde det hos os, hvis du gerne vil have det – men du skal lede efter det. Hvis vi skulle være rene som sne, skulle vi jo fjerne alle artikler, der indeholder ordet kur. Men det kommer vi ikke til at gøre.«

Synes du, slankekure hører hjemme i dameblade?

Hvordan kan det være?

»Jeg synes, der er forskel. Den linje, jeg lægger for bladet, er, at vi hver eneste uge tager det ansvar at lave et kurateret blad, hvor vi tager stilling til, hvad vi synes er vigtigt uge for uge. Vi synes, det er vigtigt at gøre kvindeidealet mere rummeligt, og gør os umage med at vise kvinder i alle størrelser, aldre og faconer, og vi vil ikke være dem, der sender den pakke ind gennem brevsprækken til folk, hvor vi opfordrer til slankekur. Det er så langt, mit ansvar rækker, synes jeg. Hvis du vil google dig frem til noget, hvor du kan tabe dig, så kan du godt finde det frem på alt.dk, hvor det så er behandlet af journalister, i modsætning til andre steder.«

»Men o.k., vil man synes, vi er hyklere, så kan man godt synes det. Og sådan må det være, men det er sådan, jeg ser det.«

I kommentarsporet på Anders Hemmingsens Instagram-profil kommenterer en bruger, at 'når I har haft hundredvis af hurtige slankekure på forsiden frem til og med januar 2020, så går der nok lidt, før I kan forvente, at det image er rystet af jer'.

»Sandt, også selv om vi faktisk ikke har haft slankekur på forsiden siden januar 2018 – eller andet sted – så forstår jeg jo også godt, at Anders Hemmingsen tror, at det stadig er sådan. For sådan har det vitterligt været i mange år. Men det er faktisk en stor beslutning i vores verden at gøre op med de her ting, så derfor føltes det ærgerligt, at han bliver ved med at reproducere den stereotyp, når vi netop gør så meget for at gøre op med det.«

Anders Hemmingsen mener ikke nødvendigvis, det er en latterliggørelse at lave sjov med dameblade.

»Jeg skriver jo heller ikke 'Alt for Damerne', jeg skriver bare dameblade helt generelt – det kunne lige så godt være udenlandske,« fortæller han.

Han noterer sig dog, at det er interessant, hvor mange kvinder der i kommentarfeltet erklærer sig enige i opslagets udsagn med kommentarer som 'sandt!' og 'det er jo derfor, vi kvinder er så forvirrede'.

»Men jeg må da også erkende, at jeg ikke lige har fulgt med hos damebladene, så jeg vidste ikke, at det var en ting helt at udelukke at skrive om slankekure,« fortæller han.