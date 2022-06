Lyt til artiklen

Den populære Instagrammer Anders Hemmingsen er blevet single.

Det bekræfter han over for B.T.

Han har i flere år dannet par med journalisten Julie Schoen, som han også har været kollegaer med på først MetroXpress og sidenhen B.T., hvor Anders Hemmingsen fortsat arbejder den dag i dag.

Hun arbejder i dag som redaktør for DBA (den blå avis, red.) Guide.

Vi skal ellers ikke længere tilbage end 2020 for at finde et stort skridt for de to, da de købte lejlighed sammen på Islands Brygge.

»Det er min kæreste og min første lejlighed og køb sammen. Så det er jo stort, kan man sige. Så nu kan jeg ikke komme ud af det mere,« lød det dengang fra Anders Hemmingsen.

En lejlighed, som danskerne også har haft mulighed for at se på tæt hold, da den var med i den seneste sæson af DRs 'Kender du typen?'.

Anders Hemmingsen er en af de største danske instagrammere med en profil, der har mere end 1,2 millioner følgere.

Her deler han hovedsageligt satiriske videoer og billeder.

»Jeg har altid syntes, at 9gag og den slags humoristiske sider var interessante og lagde til at starte med sjove billeder op på min Facebook-profil. Da Instagram kom, kørte jeg videre der,« han han fortalt om, hvordan den usædvanlige karriere kom i gang.

»Der var ikke et sted, hvor man indsamlede danske øjeblikke, så i starten lagde jeg billeder op fra USA, der lignede, at det kunne være fra Danmark. Så begyndte folk at fange ideen og sende billeder ind.«