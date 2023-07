Tidligere statsminister i Danmark Anders Fogh Rasmussen tjener millioner på rådgivning til virksomheder og regeringer gennem sit firma Rasmussen Global Consulting.

Sidste år endte resultatet på 3,6 millioner kroner, hvilket var en stigning på mere end en million sammenlignet med året før.

Det viser firmaets årsregnskab, som er blevet offentliggjort mandag.

Ifølge ledelsen selv er væksten forårsaget af et øget behov for hjælp til at navigere i en forandret geopolitisk situation. Det skyldes blandt andet krigen i Ukraine.

- Politiske ledere og virksomhedsledere arbejder med forstyrrede forsyningskæder, turbulente aktiemarkeder og stigende inflation.

- Det er nu afgørende for enhver virksomheds bundlinje at forstå, hvordan geopolitiske udviklinger påvirker din branche, skriver ledelsen i regnskabet.

Anders Fogh Rasmussen ejer 100 procent af rådgivningsvirksomheden. Han er også indsat som administrerende direktør.

I direktionen sidder også den tidligere statsministers datter Maria Fogh Duelund.

Anders Fogh Rasmussen stiftede Rasmussen Global i 2014. Selskabet har været registreret som et anpartsselskab siden 2018.

Fra 2018 har virksomheden haft et samlet overskud på omkring ni millioner kroner. Resultatet i 2022 er det hidtil største.

Anders Fogh Rasmussen var statsminister i Danmark fra 2001 til 2009. Herefter var han generalsekretær for Nato indtil 2015.

/ritzau/