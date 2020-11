»Spørgsmålet er, om man overhovedet kan opdrive den kjole nu.«

Den omtalte kjole er ikke en hvilken som helst kjole. Det er en sort model med hvide prikker fra Rotate Birger Christensen. En dansk sag, der nu har fået international opmærksomhed.

Sagen er nemlig den, at de to 'Real Housewives of Beverly Hills'-stjerner Lisa Rinna og Kyle Richards begge har kastet deres kærlighed over kjolen. Og kærligheden, ja, den har de med billeder delt på deres instagramprofiler, der sammenlagt har 5,7 millioner følgere.

Den slags er guld værd for et lille dansk brand som Rotate Birger Christensen, understreger Cecilie Ingdal, der er chefredaktør på Elle.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af L I S A R I N N A (@lisarinna) den 8. Nov, 2020 kl. 9.21 PST

»Det er en utroligt smuk kjole. Én, man gerne vil hoppe i. Og med så mange kommentarer, like – det kæmpe reach – er der ingen tvivl om, at det kan mærkes på salget af kjolen,« siger hun, før hun bemærker, at kjolen stensikkert allerede er udsolgt.

Modeekspert og redaktør på Børsen Weekend Chris Pedersen stemmer i. I gamle dage var det modemagasinerne, der definerede moden – og udbredte kendskabet hertil – men sådan er det ikke længere:

»At Lisa Rinna og Kyle Richards viser sig i kjolen har enorm betydning. fordi sociale medier på en måde har overtaget den rolle.«

»Tøj handler jo om kendskab, hvis vi skal købe det. Vi køber i højere grad på nettet end i butikker, og derfor er markedet jo også blevet globalt,« siger han og understreger, at det derfor er ekstremt betydningsfuldt for et dansk brand at få kastet internationalt lys på sig.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kyle Richards Umansky (@kylerichards18) den 8. Nov, 2020 kl. 8.12 PST

Men selv om det kan synes som et fordel for små brands fra et lille land som Danmark ikke at være begrænset af fysiske landegrænser, er der også en bagside.

»Det er blevet både sværere og lettere, at verden er globaliseret. For du er også hele tiden oppe mod resten af verdens brands.«

»Konkurrencen er klart hårdere, men slår du igennem, er det kæmpestort,« fastslår han.

Og det har Rotate Birger Christensen altså haft held med. Brandet er skabt som et samarbejde mellem den mangeårige modesucces Birger Christensen samt Jeanette Madsen og Thora Valdimarsdottir.

To kvinder, der i den grad ved, hvordan man begår sig på sociale medier. De er nemlig influencere.

»De kender the name of the game og har selv siddet på den anden side i mange år,« forklarer Cecilie Ingdal og fortsætter:

»At de er nået så langt på et par år siger noget om sociale mediers magt: At man nu nærmest kan starte et brand ved at lade de rigtige mennesker være i besiddelse af det.«

Ulempen ved sociale medier kan ifølge eksperterne være, at modehuse og brands ikke altid selv kan styre, hvem der iføre sig deres tøj – om de passer ind i imaget.

For selv om modevirksomhederne kan gøre deres for at indgå samarbejde med udlån og gaver, står det jo alle frit for at købe deres tøj.

Hos Rotate Birger Christensen har Jeanette Madsen og Thora Valdimarsdottir svært ved at få armene ned over successen i udlandet:

»Vi er super glade for den support, vi har oplevet fra Lisa Rinna og Kyle Richards. Det er ikke første gang, at Lisa bliver set offentligt i ROTATE, og vi bliver altid glade over at se prominente personligheder, der går i vores tøj. Det har selvfølgelig den betydning, at vores brand bliver eksponeret for mange forskellige mennesker, også folk der ikke følger med i mere traditionelle modemedier«, udtaler de i en mail til B.T.

De fortæller også, at de ikke har de ikke har indgået noget samarbejde med de to amerikanske kendiskvinder, men at det er en 'glædelig overraskelse', at de er blevet spottet i Rotata-tøj.

Jeanette Madsen og Thora Valdimarsdottir tilføjer desuden, at de sagtens kan mærke på efterspørgslen, at Lisa Rinna og Kyle Richards er begyndt at interessere sig for deres tøj.

»Vi oplevede faktisk, at vi vækstede med en del følgere på Instagram, hvilket tyder på, at de to housewives netop har godt fat i deres audience, som går op i at følge med i hvad de har på. For nylig blev vores tøj også spottet på en anden amerikansk celebrity, nemlig Kylie Jenner. Så vi er selvfølgelig glade for, at celebrities i den liga har omfavnet vores brand«, lyder det fra de to stiftere.

Og Dawn Dress, som kjolen hedder, ja, den er i øjeblikket udsolgt på Rotate Birger Christensens officielle hjemmeside.