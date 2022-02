Sidste søndag forsvandt den amerikanske tv-skuespiller Lindsey Pearlman sporløst.

Skuespilleren, der blandt andet er kendt for sine roller i tv-serier som 'Chicago Justice', 'General Hospital' og 'Empire', blev meldt savnet, da hun ikke som forventet kom hjem.

Siden har både politi, familie, venner og fremmede forgæves ledt efter hende. Men fredag morgen havde politiet dårligt nyt i sagen.

Los Angeles politi blev kaldt ud til hjørnet af Franklin Avenue og North Sierra Bonita Avenue, et populært område at vandre og klatre i, hvor en person var fundet død i en bil. Politiet har siden bekræftet, at den afdøde er den efterlyste, Lindsey Pearlman.

For et døgn siden håbede skuespillerens familie stadig, at historien ville få en lykkelig slutning. Blandt andet lagde hendes mand, Vance Smith, et opslag op, som han selv beskrev som et ‘totalt langskud’.

Under et sløret billede af én, der kunne ligne hans forsvundne hustru, skrev han:

»Nogen, som har set vores vores efterlysning, har rapporteret, at de har set en person, de troede kunne være Lindsey ved fyrtårnet på Heceta Head… Personen, de mødte, var ‘virkelig interesseret’ i deres hund, hvilket godt kunne lyde som Lindsey,« skrev han og fortsatte:

»Det er et skud i mørket, men vi tager, hvad vi kan få lige nu.«

Kort efter blev familiens håb for altid slukket, da politiet fandt Lindsey Pearlman død.

Endnu har politiet ikke et bud på, hvorfor skuespilleren er død, men skriver i en officiel udtalelse, at ‘dødsårsagen senere vil blive fastlagt af en retsmediciner'.

Fra Vance Smith lyder den seneste opdatering:

»Politiet har fundet Lindsey. Hun er død. Jeg er knust. Jeg vil dele mere senere, men jeg vil takke alle for deres kærlighed og ihærdighed og samtidig bede jer alle om at respektere familiens privatliv.«