Covid-19 har kostet endnu et liv. Efter at have været indlagt i flere dage med corona er den 76-årige amerikanske skuespiller Carol Sutton død.

Hun blev behandlet for covid-19-følger på hospitalet Touro Infirmary i New Orleans, hvor hun døde den 10. december.

Det skriver People.com.

Dermed er hun en af de 297.864 amerikanere, der indtil videre har måtte lade livet på grund af corona.

Sidste år dukkede Carol Sutton op til premiere på filmen »Poms« i Los Angeles. Foto Robyn Beck / AFP Foto: Robyn Beck Vis mere Sidste år dukkede Carol Sutton op til premiere på filmen »Poms« i Los Angeles. Foto Robyn Beck / AFP Foto: Robyn Beck

Carol Hutton er kendt fra både film og teater. Men i modsætning til mange andre forlod hun aldrig fødebyen New Orleans for at jagte karrieren.

Ifølge hendes ven og en lokal teaterdirektør Tommy Myrick sagde Carol Sutton så sent som sidste år::

»Da alle andre rejste, havde jeg aldrig en trang til at forlade New Orleans. Jeg havde aldrig lyst til at tage til Los Angeles eller New York.«



Derimod mente hun, at alle de roller, hun drømte om at spille, lå indenfor mulighederne i fødebyen.

Carol Sutton spillede i 2011 med i filmen Niceville, hvor hun var husholdersken Cora. Vis mere Carol Sutton spillede i 2011 med i filmen Niceville, hvor hun var husholdersken Cora.

Carol Sutton spillede blandt andet sygeplejersken Pam i 1989 udgaven af filmen ‘Det stærke køn’, hvor også Sally Field, Dolly Parton og Julia Roberts havde bærende roller.

Hun har været på tv i blandt andet serien ‘True Detective’ og senest i HBO’s ‘Lovecraft Country’.

Mange gange har hun spillet roller, der med udgangspunkt i Amerikas historie mellem sorte og hvide, har fortalt samtidsfortællinger om et raceopdelt USA. Blandt andet i filmen ‘Niceville’, hvor hun som husholdersken Cora spillede overfor Viola Davis og Emma Stone.

Filmen fra 2011 beskrev forholdet mellem en ung hvid kvinde og to sorte husholdersker i 60ernes USA.

I 2012 hyldede New Orleans Carol Sutton for hendes livslange arbejde ved at give hende ‘New Orleans Lifetime Achievement Award’.

Carol Sutton was practically the Queen of New Orleans theater, having graced the stages across the city for decades. The world may recognize her from her performances in movies and on TV -- whether it's "Treme" or "Claws," or "Runaway Jury" or "Queen Sugar" -- pic.twitter.com/ODsTh9PrTg — Mayor LaToya Cantrell (@mayorcantrell) December 11, 2020

Fredag hyldede New Orleans borgmester LaToya Cantrell den afdøde skuespiller med følgende opslag på Twitter.

»Carol Sutton var praktisk talt dronningen af New Orleans teatre, hvor hun i en menneskealder har kastet lys over byens scener. Vi vil altid huske hendes særlige nærvær på scenen, hendes karakterer og den varme hun omgav sig med.«