Da Amalie Langballe var 22 år, lod hun sig sterilisere. For hun var sikker på, at hun aldrig ville få lyst til at blive mor.

Seks år senere er hun i dag kærester med en mand, som drømmer om at få børn, og som hun er sikker på vil ‘blive en vidunderlig far’.

Men det har ikke fået hende til at fortryde sin tidligere beslutning. Det skriver hun i en kronik på Alt.dk.

For det var netop denne situation, journalist og forfatter Amalie Langballe i sin tid ønskede at sikre sig mod.

Amalie Langballe blev steriliseret som 22-årig. Foto: Søren Bidstrup

»Jeg vidste med mig selv, at hvis jeg var forelsket nok – nok bange for at miste, ivrig nok efter at strække – så ville jeg kunne befrugtes med babyfantasier. Det er her, vi er nu. Jeg har en vidunderlig kæreste, og hvis bare jeg pressede et barn eller to ud, så tror jeg, vi kunne være sammen til vores dages ende,« skriver hun i kronikken.

Hun er ikke i tvivl om, at hun elsker sin kæreste. Men hun er heller ikke i tvivl om, at hendes liv ikke skal bruges på at være mor til deres fælles børn.

Mens mange begynder at bygge rede og smede lænker, når de har fundet dét menneske, der fuldender dem, er den 28-årige Amalie Langballe sikker på, at hun er anderledes.

Tidligere har hun forklaret sit valg som en accept af, at hendes liv vil blive ensomt..

»Jeg kan generelt ikke lide tanken om at have et liv, hvor komponenter, som du ikke har kontrol over, er en nødvendighed. Derfor er det vigtigt for mig at kunne forestille mig et liv, hvor jeg er glad og alene. Hvis man tænker, man ikke kan leve uden en mand eller et barn, sætter man sig selv i en sårbar situation,« har hun sagt til vice.com.

Derfor gik hun allerede som 22-årig til sin læge og bad om, at stopuret blev sat i gang. For loven kræver, at der går mindst et halvt år, fra man beder om sterilisation, til den bliver effektueret. Hvis hun nu skulle fortryde…

Det gjorde hun ikke dengang. Og det gør hun heller ikke nu.

Mens hendes veninder krydser fingre for, at hendes kæresten vil ændre mening og droppe sine barnedrømme, er Amalie Langballe sig smerteligt bevidst, at der er en udløbsdato for deres forhold.

Amalie Langballe vandt Debutantprisen med romanen Forsvindningsnumre på Bogforum 2019. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Foto: Niels Christian Vilmann

Hun forudser, at de vil være nødt til at slå op inden for de næste fem år, for i hende er der ingen tvivl om:

»Han skal være far lige så meget, som jeg ikke skal være mor,« som hun har skrevet på Instagram

Hun forestiller sig, at hendes liv bliver anderledes, end det liv som hendes venner og veninder vil leve de næste ti år.

De vil få børn og bevæge sig ind i den parallelverden, som hun har fravalgt. Men hun forestiller sig at deres veje igen vil krydses på den anden side af småbørnsræset.

I 2019 debuterede Amalie Langballe med romanen ’Forsvindingsnumre’, der sikrede hende en debutantpris. Bogen handler om en ung kvinde i sorg over sin mors død.