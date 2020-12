Transformationen fra adelskvinde til aktiv forretningskvinde er i den grad sat i værk for den 56-årige grevinde Alexandra.

For kort før det nye år skydes i gang er endnu en appelsin faldet ned i hendes turban og et skridt taget på vejen. Nærmest som en forsinket julegave.

Alexandra har nemlig scoret nyt job. Det skriver Se & Hør.

Ifølge ugebladet indtræder Alexandra nemlig i en bestyrelsespost i den danske virksomhed Unumed, som ifølge egen hjemmeside ‘laver digitale sundhedsløsninger målrettet behov hos klinikker og hospitaler i udviklingsmarkeder.’

Nærmere bestemt i lande som Kenya, Indonesien og Thailand, hvor Unumed har kontorer. Samt naturligvis hjemme i Danmark.

Præcis hvornår Alexandra er indtrådt i bestyrelsen oplyses ikke. Men hendes foto og cv pryder allerede virksomhedens hjemmeside.

Det er anden gang i år, at der var nyt på jobfronten for grevinde Alexandra.

Alexandra bevæger sig stadig på de bonede gulve, men finder mere og mere fodfæste i erhvervslivet. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Alexandra bevæger sig stadig på de bonede gulve, men finder mere og mere fodfæste i erhvervslivet. Foto: Thomas Lekfeldt

I maj annoncerede hun således, at hun var blevet ansat i en nyoprettet stilling i den verdensberømte virksomhed Bang & Olufsen.

Her er der tale om et arbejde i kundeprogrammer, marketing og salg.

De seneste år har hun i højere og højere grad løsrevet sig fra fortiden som prinsesse og har både udgivet bøger og været gæsteunderviser på et amerikansk universitet. Ligesom hun også er sprunget ud som sangerinde.

»Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg gerne vil ud og prøve noget nyt. Derfor har jeg også sat gang i nogle ting, der gør det muligt for mig at smide den skabelon,« som hun selv udtrykte det i et interview med Ritzau for to år siden.

Som en del af løsrivelsesprocessen frasagde hun sig i sommer den apanage på 2,6 millioner kroner, som hun har fået årligt siden skilsmissen fra prins Joachim.

Udover sin nye bestyrelsespost sidder grevinde Alexandra i forvejen i bestyrelsen hos schweiziske Ferring Parmaceutical.