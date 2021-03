Zobel-sønnen Alexander Zobel ser ud til at have fundet sig en omgang svensk kærlighed.

For på en rejse til Tulum Beach på den mexicanske østkyst stødte han ind i den svenske realitystjerne 26-årige Paulina Paow Danielsson.

Det skriver det svenske medie Nyheter24, som har fulgt parrets Instagram-aktivitet tæt.

Ifølge Paulina Danielsson, som er kendt fra det svenske 'Paradise Hotel', kom parterne hurtigt ind på hinanden fra første øjeblik.

Så tæt på hinanden, at da Alexander Zobel af uvisse årsager måtte en tur på hospitalet, var hun ved hans side hele tiden.

Undervejs måtte den svenske realitystjerne dog lige ringe hjem til sin svenske kæreste, som hun har mødt via 'Paradise Hotel'.

For nu havde hun besluttet sig for at afslutte det med den svenske kæreste, så hun kunne fokusere på Alexander Zobel.

Begge i det datende par er meget glade for at rejse, som man kan se på hver deres Instagram-profil.