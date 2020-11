Den legendariske tv-vært Sir David Attenborough er stoppet med at bruge Instagram.

Det sker blot to måneder efter, at han lancerede sin profil og proklamerede, at han ville bruge den som en platform til at sprede budskaber om klimaforandringer til unge mennesker.

Med sine 94 år er det en ganske usædvanlig alder at indtage mediet i, men for at det ikke skal være løgn, så slog han faktisk rekorden for at være den hurtigste til at nå en million følgere på mediet. Det tog ham blot fire timer og 44 minutter, og dermed slog han den tidligere rekordholder, Jennifer Aniston, med cirka en halv time.

Den rekord er senere hen blevet slået af Harry Potter-stjernen Rupert Grint.

Per dags dato er Sir David Attenborough oppe på 6,2 millioner følgere, men den massive følgerskare har han altså allerede valgt at opgive.

I informationsteksten på sin Instagram-profil skriver englæderen, at profilen ikke længere er aktiv.

27 opslag fordelt over en måneds tid var hvad det blev til. Alle med budskaber om klimaforandringer, hvordan vi er ved at ødelægge planeten, og hvad vi kan gøre, for at rette op på det.

Profilen blev lanceret i forbindelse med bogen og Netflix-dokumentaren 'David Attenborough: A life on our planet', som handler om, hvordan Attenborough har betragtet verden og de forandringer, der er sket i henhold til klimaet og naturen gennem årene.

David Attenborough har formidlet tv- og radioprogrammer om natur og klima for BBC siden 1950'erne. På trods af den fremskredne alder holder han dog ikke igen. Han er netop begyndt på indspilningen af en ny serie under navnet 'Green planet'.