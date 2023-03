Lyt til artiklen

»Næsten 58? Bedstemor, strik, kamin? Tjek, tjek, tjek, tjek.«

Sådan skrev 57-årige tjekkiske Paulina Porizkova til et opslag på sin Instagram. Den tidligere topmodel havde en stor karriere og blev som blot 18-årig den første kvinde fra Centraleuropa til at bryde forsiden af Sports Illustrateds badetøjsudgave.

I opslaget deler hun et billede, der viser hende i undertøj og en sweater, som hun selv har strikket. Billedet er også akkompagneret af flere hashtags. Heriblandt 'sexy has no expiration date' (sexet har ingen udløbsdato, red.).

Men det er altså ikke alle, der har taget godt imod billedet og budskabet. Det kunne modellen selv fortælle i et nyt opslag, hvor hun delte en række af de negative kommentarer, hun havde fået. De lød blandt andet:

Hvorfor hænger du dig så meget i alder? Du er flot, sikkert fordi du altid har været det, og derfor har den selvtillid. Alligevel opfører du dig, som om det er obligatorisk for dig at vise din alder? Du opfører dig som en martyr.

For optaget af, hvordan du ser ud. Hvad ville du gøre, hvis du ikke var født med det udseende? Ville du sætte lige så meget pris på livet? Du har gode gener, og du har ikke ødelagt dem. Har du mere at byde på end dit udseende? Tænk over det.

Jeg er fan, men hvorfor føler du, at du bliver ved med at skulle bevise noget, som de fleste allerede har anerkendt? Hvordan tror du, at det her får andre 58-årige, som ikke er lige så velsignet, til at føle?

Et opslag delt af Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

Der er også dem, der mener, at Paulina Porizkova kun deler den slags billeder for at få opmærksomhed. Og i opslaget, som hun efterfølgende har lavet, indrømmer hun, at det faktisk er sandt.

»Mange af de uvenlige kommentarer ser ud til at fokusere på, at jeg har brug for validering – hvilket til dels er sandt, jeg har brug for at blive bemærket for ikke at være usynlig,« skriver hun.

Det er dog nogle helt andre kommentarer, som går hende mere på.

»De kommentarer, som jeg mindst kan lide, er dem om, at fordi jeg er høj og slank, så har jeg ikke ret til at repræsentere kvinder på min alder, fordi jeg ikke ligner en typisk kvinde på min alder. Jeg forsøger ikke at repræsentere alle kvinder på min alder. Hvordan skulle jeg kunne det? Hvordan skal nogen kunne det? Ser vi ikke alle forskellige ud, og er det ikke der, vores skønhed ligger?«