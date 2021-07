Håndskrevne noter. Flyjournaler. Vidneudsagn. Advokatangreb.

Stod det til Ghislaine Maxwell, var de forblevet hemmelige til evig tid. Men sådan skulle det ikke være. Og nu kan hele verden læse, hvordan hun under en retssag i 2016 blev latterliggjort af en række advokater.

I sidste uge blev 52 hidtil hemmeligholdte dokumenter således offentliggjort. Alle omhandlende Ghislaine Maxwell og hendes forhold til Jeffrey Epstein.

Størstedelen af dokumenterne stammer fra en civil retssag, som rigmandsdatteren var en del af i 2016.

Hvem er Virginia Giuffre? Virginia Giuffre blev født 9. august 1983 i Californien. Hun blev døbt Virginia Louise Roberts.

Giuffre arbejdede på Donald Trumps Mar-a-Lago-resort, da hun i 2000 mødte Ghislaine Maxwell, som skaffede hende job som massør for Jeffrey Epstein.

Giuffre blev ifølge eget vidneudsagn af Maxwell og Epstein holdt fanget som sexslave mellem 2000 og 2002. I denne periode skulle de have misbrugt hende, ligesom de også skulle have 'lånt hende ud' til andre mænd – heriblandt prins Andrew.

Giuffre flygtede i 2002 til Thailand, hvor hun mødte den australske mand Robert Giuffre. De blev hurtigt gift.

Giuffre besluttede i 2010, da hun blev mor til en datter, at stå offentligt frem med sin beretning om tiden som påstået sexslave.

Giuffre er siden blevet en af de mest prominente stemmer i sagen mod Epstein, og hun står desuden bag organisationen Victims Refuse Silence, der kæmper for retfærdighed for ofre for menneskehandel.

Her havde Virginia Giuffre sagsøgt Ghislaine Maxwell for injurier. Dette, fordi sidstnævnte igen og igen havde beskyldt det påståede sexoffer for at tale usandt, når hun berettede om sine oplevelser med Epstein og Maxwell.

Påstande, Ghislaine Maxwell gentog under den civile retssag.

Gentagne gange kaldte hun den påståede sexslave »løgner« og »en frygtelig fantast«.

I de netop offentliggjorte dokumenter kan man læse, hvordan Virginia Giuffres advokater ikke tog Ghislaine Maxwells ord for gode varer under retssagen.

Ghislaine Maxwell angiveligt fotograferet i fængslet i april 2021. Foto: US COURTHOUSE COURT FILING Vis mere Ghislaine Maxwell angiveligt fotograferet i fængslet i april 2021. Foto: US COURTHOUSE COURT FILING

Hvordan de kaldte det påfaldende, at hun led af nærmest totalt hukommelsestab i forhold til Virginia Giuffre.

»Eksempelvis kan Ghislaine Maxwell ikke genkalde én eneste flyrejse med Virginia Giuffre på Jeffrey Epsteins privatfly, selvom flyjournaler viser, at de 23 gange rejste sammen, mens Virginia Giuffre var mindreårig,« er sidstnævntes advokater citeret for at sige i dokumenterne.

Advokaterne fandt det ifølge dokumenterne ligeledes påfaldende, at Ghislaine Maxwell ikke huskede omstændighederne omkring et billede taget af hende, Virginia Giuffre og en tredje person.

Den tredje persons navn er anonymiseret i retsdokumenterne, men flere medier spekulerer i, at der formentlig er tale om det efterhånden famøse billede af de to kvinder og britiske prins Andrew.

Hvem er Ghislaine Maxwell? Ghislaine Maxwell blev født 25. december 1961.

Maxwell voksede op i London, hvor hun blev en kendt jetsetter og desuden blev uddannet fra Oxford University.

Maxwell er datter af den afdøde britiske mediemogul Robert Maxwell. Maxwell har både britisk og amerikansk statsborgerskab.

Maxwell er tidligere kæreste og langvarig partner med den afdøde amerikanske milliardær Jeffrey Epstein.

Maxwell har igennem mange år været ven med den britiske prins Andrew. Hun skal have introduceret ham for Jeffrey Epstein, hvorefter de to blev venner.

Maxwell vil i november blive fremstillet ved retten i New York, tiltalt for at have assisteret, faciliteret og bidraget til Epsteins misbrug af mindreårige piger heriblandt ved at hjælpe Epstein med at rekruttere, groome og i sidste ende misbruge ofre, som Maxwell og Epstein begge vidste var under 18 år.

Maxwell nægter sig skyldig.

Netop prins Andrew er blandt de mænd, som Virginia Giuffre hævder at være blevet lånt ud til – og misbrugt af.

Også dette mener Ghislaine Maxwell er en ondsindet løgn. Det var i hvert fald, hvad hun kaldte det i 2016 under høringerne, hvor hun afviste ethvert kendskab til misbrug af unge kvinder og piger.

»Baseret på hendes belejlige og nærmest totale hukommelsestab, hvad angår kriminelle forhold, vil en rimelig jury forstå, at hun handlede bevidst og ondsindet, da hun sørgede for, at falske og æreskrænkende udsagn om Virginia Giuffre blev spredt overalt,« argumenterede advokaterne.

Og sagens dommer må have lyttet.

Kun den ene af de to mistænkte i den omfattende sag kan blive dømt. Jeffrey Epstein blev i 2019 fundet død i sin fængselscelle. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT Vis mere Kun den ene af de to mistænkte i den omfattende sag kan blive dømt. Jeffrey Epstein blev i 2019 fundet død i sin fængselscelle. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT

I 2017 blev sagen i hvert fald afgjort – til Giuffres fordel. Og Ghislaine Maxwell måtte herefter betale hende en anseelig – men ukendt – millionsum i erstatning.

I flere år har dokumenterne fra det civile søgsmål været gemt væk, men den seneste tid er flere og flere af dem kommet frem i lyset – med retssystemets tilladelse.

Også selvom Ghislaine Maxwell og hendes advokater har kæmpet imod med det argument, at en offentliggørelse ville forringe hendes muligheder for en retfærdig retssag til efteråret.

Den betragtning har den føderale New York-dommer Loretta Preska dog ikke været enig i, og i slutningen af juli gav hun grønt lys til offentliggørelse. Sidste torsdag landede de så.

»Hun vil høre, om 14.30 er okay, fordi hun er nødt til at blive i skole,« står der på noten til Jeffrey Epstein. Vis mere »Hun vil høre, om 14.30 er okay, fordi hun er nødt til at blive i skole,« står der på noten til Jeffrey Epstein.

Foruden udsagnene fra det civile søgsmål indeholder stakken af retsdokumenter også flere håndskrevne noter.

Nogle underskrevet af Ghislaine Maxwell. Andre skrevet til Ghislaine Maxwell. Og til Jeffrey Epstein, der forud for sin død sad fængslet – mistænkt for i årevis at have misbrugt piger, som Ghislaine Maxwell angiveligt skulle have skaffet til ham.

»Hun vil høre, om 14.30 er okay, fordi hun er nødt til at blive i skole,« står der på en note til Jeffrey Epstein.

»Det vil være til stor hjælp, hvis (ukendt) kan komme til Palm Beach i dag og hjælpe Ghislaine med at træne de nye ansatte,« står der i en anden.

Hvem var Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein blev født 20. januar 1953.

Epstein voksede op i Brooklyn i New York i en arbejderklassefamilie og arbejdede blandt andet som lærer, før han med forfalskede papirer i hånden søgte mod Wall Steet.

Epstein blev første gang omtalt som milliardær i medierne i 2001.

Epstein var venner med prominente navne som Donald Trump, prins Andrew og Woody Allen.

Epstein blev i 2008 dømt for at have at opfordre en mindreårig til prostitution. Han fik 13 måneders ubetinget fængsel.

Epstein blev 6. juli 2019 anholdt og sigtet for blandt andet menneskehandel med mindreårige piger.

Eptein blev 10. august 2019 fundet død i sin fængselscelle i New York.

Med offentliggørelsen af de 52 retsdokumenter lider Ghislaine Maxwell endnu et nederlag.

Efter hun blev anholdt i juli sidste år, har hun fem gange forsøgt at blive løsladt mod kaution. Og fem gange er det blevet afslået.

Den 59-årige kvinde er tiltalt for at have medvirket til sextrafficking, overgreb og medvirken til overgreb mod mindreårige. Hun nægter sig skyldig i samtlige forhold.

Bliver hun kendt skyldig ved retssagen, som starter i november, risikerer hun at tilbringe resten af sit liv i fængsel.