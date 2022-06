Lyt til artiklen

Modellen og influenceren Niece Waidhofer er død kun 31 år gammel.

Det fortæller hendes familie til TMZ.

»Desværre tog Niece sit liv efter en mange kamp med sit mentale helbred.«

Hun havde sig en stor følgerskare på Instagram, hvor hele 4,2 millioner mennesker fulgte med i hendes liv.

Her fortalte hun åbent om sine problemer, og derfor vakte det da også bekymring hos flere følgere, da hun i ugerne op til sin død valgte at slette næsten alt indhold på sin profil og kun lade tre billeder være tilbage.

Det var et bekymret familiemedlem, som kontaktede politiet, der tog ud til Niece Waidhofers adresse og fandt hende død.

»Niece var mere end hendes kampe. Hun var smuk og venlig, følsom og sjov, kreativ og talentfuld, generøs og medfølende, tankevækkende og udfordrende,« udtaler familien og fortsætter.

»Selvom det er så smertefuldt at sige farvel, trøster vi os med at vide, at hun er genforenet med sin far, hendes tre bedsteforældre, hendes onkel Rusty og hendes elskede Puff; og at hun nu er fri til at være sig selv og endelig have fred.«

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Kontakt livslinjen på tlf. 70 201 201, eller læs mere på www.livslinien.dk.