»Fredag 18. februar 2022, cirka klokken 05.30, gik vores elskede Zoe Sozo Bethel bort og videre ind i det næste liv som følge af sine skader.«

Sådan skriver Zoe Bethels familie om skønhedsdronningen, som sidste år blev kåret til Miss Alabama. Det gør de på hendes Instagram-profil, hvor de har delt en video af nu afdøde Zoe Bethel, der vifter med et flag, hvor teksten 'Jesus er konge' står skrevet.

Det er fem dage siden, at familien via hendes Instagram meddelte, at hun 10. februar havde været involveret i en ulykke, som endnu ikke er nærmere beskrevet.

Ulykken gav hende en alvorlig hjerneskade.

»Lægerne siger, at de ikke kan gøre noget ved skaderne, og at hun måske ikke har lang tid igen. Vi beder til, at Guds vilje vil ske, uanset hvad den må være.«

»Det her har været en oprivende og traumatiserende situation for vores familie, og vi kan kun forestille os, hvilket chok det også må være for alle dem, der kender og bekymrer sig for hende,« lød det endvidere.

Det vælter ind med kondolencer i kommentarfeltet, og familien takker for alle de søde ord og kærlighedserklæringer, der sendes i retning af Zoe Bethel.

Zoe Bethel blev 27 år gammel.