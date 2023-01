Lyt til artiklen

Den 27-årige model Jeremy Ruehlemann er død.

Det bekræfter designer og vært på 'Project Runway' Christian Siriano i et opslag på Instagram.

I et rørende opslag mindes designeren den unge model. Her han har delt billeder af de to sammen samt højdepunkter fra Jeremy Ruehlemanns karriere.

»Jeg har ikke delt sådan noget her før, men at miste en ven, der var så smuk en sjæl, er virkelig hårdt. Det her er for Jeremy. Den smukkeste mand, der gav så meget kærlighed til alle han mødte – uanset hvad.«

Ifølge Christian Siriano var den unge model en af hans muser, og han var meget inspireret af ham.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Christian Siriano (@csiriano)

»Jeg sender al min kærlighed til hans familie og venner, der mistet en så speciel person. Jeg ved, at vi kommer til at mødes igen en dag, men lige nu vil jeg bare gerne kramme ham. Sov godt, J. Vi elsker dig alle sammen!« lyder det.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvad Jeremy Ruehlemann er død af.

Den unge mand var model for både Tommy Hilfiger, Perry Ellis og Superdry.

Han har været med i magasiner som GQ og Playhaus Magazine.

People har forsøgt at få en kommentar fra modellens agent, men de er i skrivende stund ikke vendt retur.