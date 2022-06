Lyt til artiklen

En banal operation, der gik helt galt, har kostet den kun 27-årige Gleycey Correia livet.

I slutningen af marts måned gik Correia, der i 2018 blev kåret som Brasiliens Miss United Continents, til lægen for at få sine mandler fjernet.

Det skriver Mirror.

Rutineoperationen gik dog på ingen måde som forventet.

»Fem dage senere fik hun en hjerneblødning,« har den efterladte families præst, Lidiane Alves Oliveira, fortalt til avisen.

Hjerneblødningen blev efterfulgt af et hjerteanfald den 4. april. I to måneder har den 27-årige kvinde været indlagt, men mandag bukkede hendes krop under.

»Hun har ligget i koma uden neurologisk aktivitet – i dag døde hun,« siger præsten til avisen.

Skønhedsdronningen var populær og havde mere end 53.000 følgere på Instagram, hvor familien modtager massevis af kondolencer.

Den efterladte familie holder lægen, der udførte operationen, ansvarlig for dødsfaldet.

Derfor skal liget nu obduceres for at klarlægge det højst overraskende sygdomsforløb. Efter planen skal begravelsen dog finde sted allerede i denne uge.