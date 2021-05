Ligesom sin kunst og person er Kristian von Hornsleths sommerhus noget helt udover det sædvanlige:

Gennemført luksus med otte værelser, 20 sovepladser og et overdådigt køkken-alrum, som nu alt sammen kan blive dit.

Kunstnerens eksklusive feriebolig i Nordsjælland er nemlig netop kommet til salg.

Det oplyser boligmediet Boliga.dk.

For at overtage nøglerne skal der betales 8,9 millioner kroner, som er det prisskilt provokunstnerens sommerhus på 231 kvadratmeter har ramt markedet med.

Udover det luksuriøse interiør får den nye ejer ifølge salgsmaterialet fra mæglerforretningen Nybolig Rågeleje også en eftertragtet beliggenhed i den lille kystby Rågeleje blot 300 meter fra vandet for det store millionbeløb.

Hornsleths navn er dog ikke det eneste på skødet; ifølge BBR-oplysningerne ejer han nemlig sommerhuset - og skal dele den potentielle profit - med tre andre.

Vild forvandling

Sommerhuset - som oprindeligt er fra 1906 - blev købt tilbage i 2017 af flere af de nuværende ejere. Siden da er der sket en stor forvandling og i 2020, hvor Hornsleth købte en del af sommerhuset, stod det klar efter en gennemgribende renovering.

Det har blandt andet resulteret i et snedkerkøkken, 14 nye ovenlysvinduer og et helt nyt tag, som altså nu er udbudt til godt og vel 38.500 kroner for hver af de mange kvadratmeter.

Det er en smule under prisgennemsnittet i området, der har landets tredjehøjeste sommerhuspriser. Kvadratmeterprisen for de udbudte ferieboliger ligger nemlig lige nu på omkring 39.000 kroner i postnummeret Vejby.

Kristian von Hornsleth er en af Danmarks mest markante kunsterne, der udover sine farverige og provokative billeder også udfører større kunstprojekter; som i 2006 hvor han fik en hel landsby i Uganda til at tage sit efternavn til gengæld for en gris eller ged.

