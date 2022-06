Lyt til artiklen

Den amerikanske TikTok-stjerne Cooper Noriega er død.

Han blev kun 19 år gammel, og han blev fundet død – af endnu ikke fastslåede årsager – på en parkeringsplads i californiske Burbank torsdag aften.

Det bekræfter en talsperson for Los Angeles retsmedicinere overfor People.

Cooper Noriegas dødsårsag kunne ikke fastlægges efter en obduktion og kræver derfor yderligere retsmedicinsk undersøgelse.

»Når undersøgelserne kommer tilbage, så vil lægen evaluere sagen igen og bestemme dødsårsagen,« forklarer retsmedicineren.

Cooper Noriega havde mere end 1,7 millioner følgere på TikTok, samt over 480.000 følgere på Instagram.

Her delte han ikke mindst åbent ud om sine psykiske udfordringer for at nedbryde tabuer omkring mentalt helbred.

Men den næstsidste video, han delte på TikTok – ganske kort forinden, han blev fundet død – skulle vise sig at blive uhyggeligt forudsigende.

@coopernoriega or dis j me original sound - :)

Her lød teksten: »Andre, der også tænker, de kommer til at dø ung?«.

Efter nyheden om dødsfaldet er der blevet oprettet en indsamling – som dog på mystisk vis er blevet lukket igen – for at hjælpe Cooper Noreigas' familie med at betale for hans begravelse og for at ære »hans drøm om at hjælpe mennesker med deres psykiske helbred og misbrug.«