En 19-årig iransk influencer skal 10 år i fængsel.

The Guardian skriver, at iranske Sahar Tabar, der har fået mere end 50 skønhedsoperationer og derfor er kendt for hendes næsten zombielignende udseende, blev arresteret for et års tid siden, og nu har hun fået sin dom. Der venter hende 10 år i spjældet, udtaler hendes advokat.

Influenceren blev arresteret for sin kontroversielle måde at bruge de sociale medier på, herunder ifølge anklagerne for at bruge platformene til blasfemi, korruption og for at opfordre sine følgere til vold. Tabar påstod selv senere, at to af sigtelserne var frafaldet, men nu er hun alligevel dømt til et årti bag tremmer.

Sahar Tabar kæmper især for kvinders rettigheder i Iran, og hun har derfor brugt sine platforme til at udtale sig kritisk om det iranske styre:

»Den islamistiske republik har historisk set plaget kvinder. Vi må stå sammen mod kønsdiskriminationen.«

I foråret påstod den humanitære organisation Center for Human Rights in Iran, at Sahar Tabar havde fået coronavirus, og at hun var i respirator på et hospital i Irans hovedstad Tehran. Derfor krævede de, at hun blev løsladt.

Det blev dog afvist, selv om flere andre indsatte blev løsladt midlertidigt.

The Guardian skriver, at hun ifølge medicinske journaler har psykiske problemer. Hun har blandt andet været indlagt på psykiatriske afdelinger ad flere omgange, og med det samt hendes alder in mente, har hendes advokat ihærdigt forsøgt at få hende frifundet.

Men det er altså blevet pure afvist.