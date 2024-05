Skal du være med helt fremme i feltet, så skal du kende disse syv franske cykelgloser.

Den danske cykelhelt Jonas Vingegaard skal igen bevise, at han er den ultimative cykelrytter. Til gengæld skal vi danskere bevise, at vi hepper på ham hele vejen.

Uanset om du står klar med Dannebrog i de franske vejkanter eller sidder på kanten af sofaen derhjemme, så er du først en ægte Tour de France-kender, når du kan følge med i de franske kommentatorers udbrud på skærmen. Quiz med og find ud af, hvor mange franske cykelgloser, du egentlig kender.

Hvad betyder 'maillot jaune'? Den gule førertrøje

Den prikkede bjergtrøje

Den grønne pointtrøje Hvad betyder 'étape'? Enkeltstart

Etape

Bjerg Hvad betyder 'peloton'? Holdkaptajn

Rytter

Feltet Hvad betyder 'contre-le-montre'? Nedstigning

Holdtidskørsel

Enkeltstart på tid Hvad betyder 'chute'? Styrt

Nedstigning

Stigning Hvad betyder 'échappée'? Sving

Udbryder

Podie Hvad betyder 'chapeau'? Hat

Drikkedunk

Cykel

