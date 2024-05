Kan du færdiggøre disse syv engelske scorereplikker, så er du godt på vej.

Har du prøvet at stå over for hende den søde i poolbaren eller spejdet efter ham den flotte livredder, men er endt med at falde lidt over ordene? Så kan disse syv engelske scorereplikker måske hjælpe dig lidt på vej.

Tag testen og find ud af, hvor godt fat du har i en de engelske scorereplikker.

"Do you have a map? I just keep getting lost in your ___." messages

house

smile "Are you a magician? Because whenever I look at you, everyone else ___." turns into rabbits

disappears

grows taller "Excuse me, but I think you dropped something: my ___. jaw

heart

keys "Do you believe in love at first sight, or should I walk by ___?" your garden

a time machine

one more time “Do you have a ___? Because I just fell for you. band-aid

mattress

life jacket "Excuse me, but I think the ___ are jealous tonight. They're not as beautiful as your eyes. stars

bats

bartenders "Are you a camera? Every time I look at you, I ___." say cheese

feel like a model

smile

