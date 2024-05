Quiz med i spanske sangtekster.

Nogle sange er så gode, at uanset hvad så synger vi med. Også når vi ikke forstår, hvad de synger.

Om du skal være klar til en karaokeaften, imponere vennerne med dit spanske eller måske til Spanien til sommer, så er det en god idé at vide, hvad man egentlig synger, inden man griber mikrofonen og begynder at skråle med.

Test dig selv og find ud af, hvor godt du egentlig kender disse seks spanske sange.

Sangen »Despacito«, der blev sunget af Justin Bieber, Daddy Yankee og Luis Fonsi, gik sin sejrsgang over hele verden i sommeren 2019.Hvad betyder de følgende linjer fra omkvædet?»Despacito,Quiero respirar tu cuello despacito« Kom nærmere, lad mig slikke dig i øret, kom nærmere

Langsomt, jeg vil ånde dig i nakken, langsomt

Desperat, jeg vil bare have dig, desperat I slut 90’erne var det svært at komme uden om sangen »Livin’ La Vida Loca« af Ricky Martin.Hvad betyder titlen? Leve som var der ingen i morgen

Leve det skøre liv

Lev hårdt dø ung Rosalía indtog sidste år Arena-scenen på Roskilde Festival og er en af de mest populære spansktalende sangerinder lige nu.I hendes hit »Despechá« lyder de to første linjer: »Baby, no me llameQue yo estoy ocupá' olvidando tus male«Hvad betyder det? Baby, ring ikke til mig, jeg har travlt med at glemme dit forræderi

Baby, lad mig være, jeg er så færdig med dig

Baby, du er ikke for mig, jeg har travlt med at komme videre Den colombianske sangerinde Shakira synger både på engelsk og spansk.I den spanske udgave af kæmpehittet »Loca« synger hun i omkvædet følgende: »Soy loca con mi tigre (loca, loca, loca)«Hvad betyder det? Jeg er skør med min tiger (skør, skør, skør)

Min tiger er skør (skør, skør, skør)

Jeg er skør som en tiger (skør, skør, skør) Når det kommer til spanske sangere, er det svært at komme uden om Enrique Iglesias.En af hans store hits er sangen »Bailando«, hvor omkvædet lyder:»Bailando (bailando)Ese fuego por dentro me va enloqueciendoMe va saturando«Hvad betyder det? Dans (dans), den indre ild driver mig til vanvid, den mætter mig

Farvel (farvel), der brænder en ild i mig, jeg er færdig

Dans (dans), dansegulvet står i flammer, gulvet brænder Den måske mest kendte spanske julesang »Feliz Navidad« har et omkvæd, som mange kan synge med på.Omkvædet lyder: »Feliz NavidadPróspero año y felicidad«Men hvad betyder det egentlig? Glædelig jul, godt nytår og lykke til

Juleaften, må den bringe masser af gaver

Julen er nær, nytåret lige så nært

