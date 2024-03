Stegt flæsk med persillesovs har i ti år pyntet sig med titlen som nationalret, men nu har spisen fået sig en konkurrent – og den er altid helt perfekt sprød.

I år er det ti år siden, at stegt flæsk med persillesovs vandt den ærefulde titel som Danmarks nationalret.

Men nu er den forsvarende mester blevet alvorligt udfordret af National Chips: en sprød snack med smag af stegt flæsk og sour cream.

Det har rystet nationalretten, men den har ikke tænkt sig at give op uden kamp.

Stegt flæsk med persillesovs møder nu National Chips i ringen til fire dramatiske runder, hvor kun den sprødeste og hurtigste står tilbage.

Følg med i vores liveblog.

I KiMs Chips Battle 2024 kæmper Anders Hemmingsens National Chips mod Jasmin & Mikas Sprøde Hjerter, Morten Münsters Ohøj Chips og Gutternes Weekend Snack. Samtidig er National Chips også kommet i duel med Danmarks nationalret. Vis mere I KiMs Chips Battle 2024 kæmper Anders Hemmingsens National Chips mod Jasmin & Mikas Sprøde Hjerter, Morten Münsters Ohøj Chips og Gutternes Weekend Snack. Samtidig er National Chips også kommet i duel med Danmarks nationalret.

KiMs Chips Battle 2024 KiMs Chips Battle 2024 er skudt i gang.

Dysten står mellem Jasmin og Mikas Sprøde Hjerter, Morten Münsters Ohøj Chips, Anders Hemmingsens National Chips og Gutternes Weekend Snack.

Du kan være med til at afgøre kampen ved at stemme på kims.dk.

Du kan stemme på din favorit én gang om dagen frem til d. 28. april 2024.

KiMs trækker tilfældigt en vinder af de 25.000 kroner d. 29. april 2024.

Stem her: kims.dk/chipsbattle/

Runde 1: Indkøb

En god start er tit afgørende. Det er tydeligt, at begge hold har et højt tempo allerede, og retternes råvarer finder hurtigt hjem til køkkenet.

Ved første øjekast står retterne lige, men efter at have analyseret målfoto og hørt VAR-dommeren, har én af retterne fået et forspring: Nationalretten skulle samle både flæsk, kartofler, mælk, mel, smør og persille for at stille holdet, mens National Chips fra start havde styr på truppen i en samlet pose. Sikke et overskud!

1-0 til National Chips.

Runde 2: Tilberedning

Nationalrettens taktik kender de fleste. Kartoflerne skal op på kogepunktet, mens flæsken skal steges perfekt sprød.

Det er tydeligt, at National Chips også kender veteranens taktik, for her sætter den nye stjerne for alvor kniven ind. På få sekunder formår National Chips at klare runden med en uhørt simpel finte: National Chipsen er allerede sprød, når den kommer ud af posen!

Den manøvre lammer simpelthen nationalretten, der nu kæmper med klumper i persillesovsen.

2-0 til National Chips.

Hvor meget nationalfølelse føler du lige nu? MEGET! Jeg ser kun rødt og hvidt!

Minimalt. Jeg trænger til nogle National Chips!

Runde 3: Servering

Den regerende nationalret skal udligne i denne runde for at have en chance.

Sovsekande, fad, skål, tallerken, bestik. Nationalretten er efter ti år på toppen af sejrsskamlen blevet vant til professionelt udstyr, der er nøje udviklet for at sikre sprødheden. Men det kan have negativ betydning for rettens tid.

National Chips vælger igen en simpel strategi. Den har fra start pyntet sig med røde og hvide terner for at holde det høje tempo. Det er genialt det der!

3-0 til National Chips.

Runde 4: Opvask

Stegt flæsk med persillesovs er i knæ, og retten har ikke mange tændstikker tilbage i æsken.

I den sidste runde står konkurrenterne ved foden af et bjerg af opvask. Det er spændende at se, hvordan de klarer de brutale stigninger.

Nationalretten viser på trods af stillingen overskud og kæmper med oprejst pande, mens National Chips har svært ved at holde hjulet. Men er det bare skuespil?

National Chips rykker nu forbi og klarer toppen af opvaskebjerget på få sekunder. Det er igen posefinten, der gør forskellen – med den er opvasken klaret på et splitsekund!

4-0 til National Chips.

Tre chips til at få ultimativ nationalfølelse Køb Anders Hemmingsens National Chips En stemme på Anders er en stemme på Danmark – brug den her Deltag i konkurrencen om 25.000 kroner (Pro tip: Brug vinderpræmien på en flagstang og et Dannebrog, så har du altid nationalfølelsen lige i baghaven). Stem her: kims.dk/chipsbattle/

Afgørelse

Resultatet taler for sig selv. Det er noget af et nederlag for den folkekære nationalret, men en stor triumf for den nye version: National Chips.

Vi har bedt hjernen bag National Chips, Anders Hemmingsen, om en kommentar ovenpå store sejr. Vi har spurgt ham, hvordan han har det med at udfordre en så folkekær ret.

»Det er lidt som at lave et covernummer af ‘Kvinde Min’ med Kim Larsen. Du skal træde virkelig varsomt. Alle har en holdning og et forhold til lige netop dén udgave. Men at lave en chips-udgave af stegt flæsk var en version, som jeg vidste, at jeg kunne gå på scenen med, uden at blive buhet af.«

Svaret giver han med et glimt i øjet, og når man spørger, hvorfor National Chips tryner nationalretten, kommer der krølle på halen.

»Det smarte ved chips-versionen af stegt flæsk er, at du kan have den med alle vegne. Den første date, på flyveren og i træningscenteret. Alle kan jo lide stegt flæsk, så INGEN vil kigge mærkeligt på dig, hvis du hiver en pose National Chips frem, men blot nikke anerkendende over din gode smag.«

Når vi spørger, hvordan sejren skal fejres, kommer svaret prompte: »Et sted med ternet dug, kulørte lamper og persillesovs.«

Du kan også gøre National Chips til en vinder – afgiv din stemme i KiMs Chips Battle her og deltag i konkurrencen om 25.000 kroner!