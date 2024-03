KiMs Chips Battle har sat smagsløg over hele landet på en sprød prøve, men nu har dysten også selv mødt knas.

Der er udbrudt anarki i Chips Battle-feltet.

Den populære YouTube-gruppe Gutterne, der til de flestes overraskelse trådte ind på Chips Battle-banen med deres Weekend Snack tidligere i denne uge, har fået et wildcard af KiMs.

Det betyder, at selvom Gutterne sneg deres egen variant med i dysten, kæmper de nu på lige fod med de oprindelige deltagere.

Derfor ser anden halvleg helt anderledes ud for Jasmin og Mikas Sprøde Hjerter, Morten Münsters Ohøj Chips og Anders Hemmingsens National Chips, der først stillede til start.

KiMs Chips Battle 2024 KiMs Chips Battle 2024 er skudt i gang.

Dysten står mellem Jasmin og Mikas Sprøde Hjerter, Morten Münsters Ohøj Chips, Anders Hemmingsens National Chips og nu også Gutternes Weekend Snack.

Du kan være med til at afgøre kampen ved at stemme på kims.dk.

Du kan stemme på din favorit én gang om dagen frem til d. 28. april 2024.

Afgiver du din stemme, kan du vinde 25.000 sprøde danske kroner.

KiMs trækker tilfældigt en vinder af de 25.000 kroner d. 29. april 2024.

Stem her: kims.dk/chipsbattle/

Men er det urent trav?

Vi har talt med den garvede Chips Battle-kommentator T. J. Ibsen, der giver sin analyse af den nye opstilling.

Hvad vil den sene start betyde for Gutterne?

»Allerede nu kan man se, at de har godt fat i det store danske panel, der afgør dysten. Gutternes offensive strategi ser derfor ud til at virke på den korte bane, men om den vil sikre dem sejren … Det synes jeg er for tidligt at sige.«

Er det fairplay?

»Den internationale Chips Battle-lov foreskriver, at alle deltagere skal stille til start med deres fyldte chipsposer samtidig. Den paragraf har man jo bestemt, for at der ikke kan ske det, der nu er sket. Derfor vil jeg tro, at en diskvalifikation af de nye deltagere kan komme på tale, men det må tiden jo vise.«

Ville du diskvalificere dem?

»Det kan jeg hverken be- eller afkræfte, så længe kampen er i gang. Den bold vil jeg derfor tillade mig at spille over på det store dommerpanels banehalvdel.«

Hvad mener du? Er det fair, at Gutterne nu er med i Chips Battle? Ja

Nej

Hvad siger de internationale regler om wildcards?

»Ingenting. Simpelthen ingenting. Jeg har jo fulgt chips-sporten helt tæt, siden franske kartofler hed bistromiddagkartofler i 1977, men jeg har aldrig oplevet, at et wildcard kastes ind i kampen. Jeg er spændt på at se, hvilke konsekvenser det har for den måde, reglerne bliver fortolket i fremtiden.«

Hvilke modsvar vil du forvente fra de andre deltagere?

»Det er svært at sige. Dysten er jo inde i en uhørt sprød fase, som ingen har oplevet før. Alt kan ske. Jeg mener virkelig, at alt kan ske. Jeg tør derfor ikke spå om, hvilke træk de andre deltagere vil tage nu, men paraderne er uden tvivl helt oppe.«

Hvordan tror du, danskerne vil reagere?

»Danskerne er jo et folkefærd, der gerne holder med en underdog. Omvendt er janteloven også en del af folkeånden, og derfor kan det være problematisk, at Gutterne har kastet sig ind i så tæt en kamp med så stor selvtillid. Det vil derfor undre mig, hvis vi ser en entydig reaktion fra danskerne.«

Hvis du ser bort fra fairplay, hvem synes du selv er den rette vinder?

»Som uvildig Chips Battle-kommentator er jeg ikke i en position, hvor jeg kan udtale mig om det. Det synes jeg må være op til de chips-spisende danskere.«

Du kan selv gøre dig til dommer – afgiv din stemme i KiMs Chips Battle her og deltag i konkurrencen om 25.000 kroner!

I tilfælde af tvivl oplyser vi om, at T.J. Ibsen er en opdigtet person. Der findes ingen officielle Chips Battle-kommentatorer.