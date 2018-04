I 2001 blev den første mail sendt af sted. Dengang - ligesom de næste 16 år - var svaret 'nej'. Men 17 år senere i 2018 kunne Roskilde Festival langt om længe præsentere den kunstner, som programchef Anders Wahrén i årevis har arbejdet på og drømt om at kunne præsentere som hovednavn: Eminem.

»Det er kæmpestort for os endelig at få ham til Danmark. Han er det suverænt mest ønskede navn siden årtusindskiftet. Så det er selvfølgelig en milepæl.« Sådan lød det 29. januar i år fra Anders Wahrén, da Roskilde Festival havde booket den verdensberømte rapper Eminem.

Det var en glædens dag. Eminem skulle endelig spille i Danmark, og så lige på Roskilde Festival, der længe har haft rapperen øverst på listen over musikere, man drømte om at booke.

Samtidig var det også kulminationen - og enden - på et arbejde, der havde strakt sig gennem to årtier.

Historien om Roskilde Festival og Eminem går helt tilbage til 2001, hvor den første henvendelse fra Danmarks største festival blev sendt til Eminems agent. I 2001 blev det til et nej. Det gjorde det også næste år, og året efter, og året efter ... indtil et opkald i slutningen af 2017 havde en anderledes ordlyd.

Første kontakt i 2001

På spørgsmålet om, hvordan festivalen fik Eminem i hus, lyder svaret da også:

»Det kræver tålmodighed. Vi spurgte til ham første gang i 2001, og så har vi fulgt op hvert år siden. Nogle år bare med en mail, andre år med lidt mere seriøse henvendelser,« siger Anders Wahrén.

Sidste år blev henvendelserne nok engang intensiveret til holdet bag den flygtige rapper, der to gange tidligere har aflyst koncerter herhjemme.

»Til vores held har Eminem haft den samme agent hvert år, siden vi spurgte til ham første gang. Den agent har gennem årene haft andre kunstnere på vores festival, så han kender os, og han ved, at de andre kunstnere har haft en god oplevelse hos os. Desuden har vi forsøgt at forklare agenten, at Roskilde Festival kan byde på nogle andre ting end eksempelvis en stadionkoncert, som ellers også kunne være interessant for ham. Og det er blandt andet størrelsen på vores publikum. Han kan ikke spille for over 100.000 andre steder i Norden. Og så er det også den type af gæster, vi har,« siger programchefen og uddyber:

»Hvis han spillede en stadionkoncert, så ville det næsten kun være dem, der var fans i forvejen, som ville købe billet. Men hos os er der en masse, som har købt billet af mange andre grunde, og de tænker så, at når de alligevel er her, så kan de lige så godt gå hen til Orange og se ham spille,« siger Anders Wahrén.

Så ringede telefonen

Han nævner yderligere et argument, som festivalen har præsenteret for Eminems agent:

»Når et stort navn som Eminem eller Paul McCartney eller Rolling Stones spiller som hovednavn hos os, kan det også ses på mængden af salg - eller i dag streams - som kunstneren har. Og det tæller også ind.«

De mange argumenter så endelig ud til at have en indvirkning hos holdet omkring Eminem. Men nogle brikker skulle fortsat falde på plads. Eminem havde netop udgivet et længe ventet, men lident rost album, som skulle promoveres. Og så var planen, at rapperen fra Detroit kun skulle give ni koncerter på sin Europa-turné.

Alligevel modtog Anders Wahrén et opkald, da han var derhjemme i slutningen af sidste år. Programchefen havde lige puttet sine børn:

»Så ringede telefonen, og agenten kunne bekræfte bookingen. Det var egentlig lidt mærkeligt, for jeg kunne ikke fortælle det til nogen. Så måtte bide mig selv i tungen. Kulminationen kom i virkeligheden først i januar, da vi kunne annoncere det,« siger Anders Wahrén, der trods Eminems tidligere danske aflysninger ikke er bange:

»Der kan selvfølgelig altid ske noget, men han er mere stabil nu, end han var for år tilbage. Så jeg sover ikke dårligt om natten over det.«