NICK CAVE & THE BAD SEEDSMASSIVE ATTACKDUA LIPA ANDERSON .PAAK & THE FREE NATIONALS BEN FROST CHARLOTTE GAINSBOURG INTERPOL JOEY BADA$$ MIKE SKINNER & MURKAGE PRESENT TONGA PABLO MOSES STONE SOUR WHEN SAINTS GO MACHINE ANDA UNION BCUC BELLY BITORI DANNY BROWN DARK TRANQUILITY DE UNDERJORDISKE X FRIBYTTERDRØMME DEBO BAND DJ RASHIDA DONA ONETE THE DWARFS OF EAST AGOUZA EQUIKNOXX FEAT. SHANIQUE MARIE GAMELAN SALUKAT HOUSE GOSPEL CHOIR THE HUNNA I'M WITH HER JAMES HOLDEN AND THE ANIMAL SPIRITS JOHN MAUS JUJU & JORDASH KALI UCHIS KEDR LIVANSKIY LARGE UNIT BRAZIL EDITION LLNN MADALITSO BAND MARIBOU STATE MINYANTA NEW GEN NIHILOXICA NINES OPERAP OTIM ALPHA PAAL NILSSEN-LOVE BRAZIL FUNK IMPRO PAAL NILSSEN-LOVE JAPAN FREE JAZZ AND NOISE PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS RASCASUELOS RICHARD DAWSON BAND SACRED PAWS SANDUNES ŠIROM SKELETONWITCH SLYDIGS SUPER PARQUET TOUCHÉ AMORÉ TUNE-YARDS THE WEATHER STATION YOUNG FATHERS Ø [PHASE]

Onsdag 4. juli

EMINEM, NINE INCH NAILS, CARDI B, ST. VINCENT

CHARLOTTE GAINSBOURG, CLUTCH, SAVEUS

BCUC, THE BLAZE, DARK TRANQUILITY, DEBO BAND, I'M WITH HER, KAKKMADDAFAKKA,

MADALITSO BAND, NATHAN FAKE, NIHILOXICA, PAAL NILSSEN-LOVE'S JAPAN FREE JAZZ AND

NOISE, PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS



Torsdag 5. juli

BRUNO MARS, KHALID, NEPHEW

BEN FROST, BLACK STAR, FIRST AID KIT, INTERPOL, MY BLOODY VALENTINE, STONE SOUR,

STORMZY, WHEN SAINTS GO MACHINE

BELLY, BITORI, 6LACK, BORIS & MERZBOW, CEZINANDO, CHELSEA WOLFE, DJ RASHIDA, DONA

ONETE, THE DWARFS OF EAST AGOUZA, EL LEOPARDO, GAMELAN SALUKAT, HEILUNG, JUJU &

JORDASH, MARIBOU STATE, MOTORSAV, NELSON CAN, NYT LIV, OH SEES, OND TRO, PAAL

NILSSEN-LOVE'S BRAZIL FUNK IMPRO, PREOCCUPATIONS, REGELBAU PRESENTS CENTRAL + DJ

SPORTS + C.K + MANMADE DEEJAY, SACRED PAWS, SMERZ, SUPERORGANISM, TUNE-YARDS,

TURBOLENS, THE WEATHER STATION, WILKINSON, YASMINE HAMDAN, Ø [PHASE]



Fredag 6. juli

NICK CAVE & THE BAD SEEDS, DAVID BYRNE, MASSIVE ATTACK

ALEX VARGAS, DESCENDENTS, FEVER RAY, FLEET FOXES, FOUR TET, JOEY BADA$$, THE MINDS

OF 99, ODESZA, PABLO MOSES, SAMPHA

AMMAR 808, ANDA UNION, BABY IN VAIN, BENAL, BISSE, CELESTE, DEAD CROSS, EQUIKNOXX

FEAT. SHANIQUE MARIE, THE HUNNA, JAMES HOLDEN AND THE ANIMAL SPIRITS, LAUREL HALO,

LEKHFA, LLNN, MINYANTA, MYRKUR, NEW GEN, NINES, OTIM ALPHA, RICHARD DAWSON BAND,

SANDUNES, (SANDY) ALEX G, SKELETONWITCH, STEFFLON DON, TOUCHÉ AMORÉ, WATAIN,

YASUAKI SHIMIZU, YOUNG FATHERS



Lørdag 7. juli

GORILLAZ, DUA LIPA, ANDERSON .PAAK & THE FREE NATIONALS

CV JØRGENSEN, MIKE SKINNER & MURKAGE PRESENT TONGA, MOGWAI, PETER SOMMER,

SIGRID, VINCE STAPLES

DANNY BROWN, DE UNDERJORDISKE X FRIBYTTERDRØMME, HOUSE GOSPEL CHOIR, JOHN

MAUS, JUANA MOLINA, KALI UCHIS, KEDR LIVANSKIY, KELLY LEE OWENS, KOKOKO!, LARGE UNIT

BRAZIL EDITION, MHD, MYRKUR, OMNI, OPERAP, PALM, RASCASUELOS, SCOUR, ŠIROM, SLAVES,

SLYDIGS, SUPER PARQUET, VETO, YONAKA