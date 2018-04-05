Roskilde Festival 2017. Orange Scene.
Roskilde Festival 2017. Orange Scene. Foto: Torben Christensen
Jeppe Elkjær Andersen
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Nick Cave & The Bad Seeds, Massive Attack, Dua Lipa, Anderson.Paak & The Free Nationals, Charlotte Gainsbourg, Interpol, Joey Bada$$, Mike Skinner, Stone Sour, When Sints Go Machine og en stribe andre navne præsenteres torsdag som en del af den fulde plakat på årets Roskilde Festival.

Der er flere af de helt store navne på listen, som Roskilde Festival offentliggør sammen med den samlede plakat.

Både folk med hang til rock og hiphop slikke sig om munden, når de ser flere af de ovenstående navne.

De slutter sig til en stribe store musikere på festivalens plakat. Blandt andre kan nævnes Eminem, Bruno Mars, Cardi B, Gorillaz og Nine Inch Nails.

Om de nye navne siger festivalens programchef Anders Wahrén:

»Både Nick Cave og Massive Attack fremstår i dag som evigt aktuelle ikoner, der ikke frygter at udfordre deres omverden. Så deres hengivne fans kan godt begynde at se frem til storladne og overvældende oplevelser på Orange Scene. Dua Lipa har i den grad ramt plet i tidsånden med sine aktivistiske sangtekster om kvinders uafhængighed, og hun debuterer på Roskilde Festival samtidig med, at hun står på kanten af sit helt store globale gennembrud,« siger Anders Wahrén.

Roskilde Festivals plakat for 2018.

Han er i det hele taget godt tilfreds med årets program på Roskilde Festival:

»Det her er kulminationen på et års intenst arbejde. Og det er en fantastisk følelse at præsentere en plakat, der sætter så ikoniske og aktuelle musiknavne som Eminem, Nick Cave, Bruno Mars, Massive Attack, Dua Lipa og Cardi B i selskab med markante indslag fra Chelsea Manning og en unfair fodboldbane fra Folkekirkens Nødhjælp. Det er lige den form for diversitet og nysgerrighed, som vi drømmer om at opnå, når vi sammensætter programmet.«

Årets program på Roskilde Festival kommer til at bestå af 174 kunstere, som de 130.000 gæster kan opleve. Ud over det vil der, som ovenstående citat fra Anders Wahrén antyder, også være aktivisme på plakaten i form af eksempelvis den kendte whistleblower Chelsea Manning.

Herunder kan du se den samlede liste over de nye navne. Og i det hele taget gå på opdagelse i årets program på Roskilde Festival.

 

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