NICK CAVE & THE BAD SEEDSMASSIVE ATTACKDUA LIPA
ANDERSON .PAAK & THE FREE NATIONALS
BEN FROST
CHARLOTTE GAINSBOURG
INTERPOL
JOEY BADA$$
MIKE SKINNER & MURKAGE PRESENT TONGA
PABLO MOSES
STONE SOUR
WHEN SAINTS GO MACHINE
ANDA UNION
BCUC
BELLY
BITORI
DANNY BROWN
DARK TRANQUILITY
DE UNDERJORDISKE X FRIBYTTERDRØMME
DEBO BAND
DJ RASHIDA
DONA ONETE
THE DWARFS OF EAST AGOUZA
EQUIKNOXX FEAT. SHANIQUE MARIE
GAMELAN SALUKAT
HOUSE GOSPEL CHOIR
THE HUNNA
I'M WITH HER
JAMES HOLDEN AND THE ANIMAL SPIRITS
JOHN MAUS
JUJU & JORDASH
KALI UCHIS
KEDR LIVANSKIY
LARGE UNIT BRAZIL EDITION
LLNN
MADALITSO BAND
MARIBOU STATE
MINYANTA
NEW GEN
NIHILOXICA
NINES
OPERAP
OTIM ALPHA
PAAL NILSSEN-LOVE BRAZIL FUNK IMPRO
PAAL NILSSEN-LOVE JAPAN FREE JAZZ
AND NOISE
PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS
RASCASUELOS
RICHARD DAWSON BAND
SACRED PAWS
SANDUNES
ŠIROM
SKELETONWITCH
SLYDIGS
SUPER PARQUET
TOUCHÉ AMORÉ
TUNE-YARDS
THE WEATHER STATION
YOUNG FATHERS
Ø [PHASE]
Onsdag 4. juli
EMINEM, NINE INCH NAILS, CARDI B, ST. VINCENT
CHARLOTTE GAINSBOURG, CLUTCH, SAVEUS
BCUC, THE BLAZE, DARK TRANQUILITY, DEBO BAND, I'M WITH HER, KAKKMADDAFAKKA,
MADALITSO BAND, NATHAN FAKE, NIHILOXICA, PAAL NILSSEN-LOVE'S JAPAN FREE JAZZ AND
NOISE, PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS
Torsdag 5. juli
BRUNO MARS, KHALID, NEPHEW
BEN FROST, BLACK STAR, FIRST AID KIT, INTERPOL, MY BLOODY VALENTINE, STONE SOUR,
STORMZY, WHEN SAINTS GO MACHINE
BELLY, BITORI, 6LACK, BORIS & MERZBOW, CEZINANDO, CHELSEA WOLFE, DJ RASHIDA, DONA
ONETE, THE DWARFS OF EAST AGOUZA, EL LEOPARDO, GAMELAN SALUKAT, HEILUNG, JUJU &
JORDASH, MARIBOU STATE, MOTORSAV, NELSON CAN, NYT LIV, OH SEES, OND TRO, PAAL
NILSSEN-LOVE'S BRAZIL FUNK IMPRO, PREOCCUPATIONS, REGELBAU PRESENTS CENTRAL + DJ
SPORTS + C.K + MANMADE DEEJAY, SACRED PAWS, SMERZ, SUPERORGANISM, TUNE-YARDS,
TURBOLENS, THE WEATHER STATION, WILKINSON, YASMINE HAMDAN, Ø [PHASE]
Fredag 6. juli
NICK CAVE & THE BAD SEEDS, DAVID BYRNE, MASSIVE ATTACK
ALEX VARGAS, DESCENDENTS, FEVER RAY, FLEET FOXES, FOUR TET, JOEY BADA$$, THE MINDS
OF 99, ODESZA, PABLO MOSES, SAMPHA
AMMAR 808, ANDA UNION, BABY IN VAIN, BENAL, BISSE, CELESTE, DEAD CROSS, EQUIKNOXX
FEAT. SHANIQUE MARIE, THE HUNNA, JAMES HOLDEN AND THE ANIMAL SPIRITS, LAUREL HALO,
LEKHFA, LLNN, MINYANTA, MYRKUR, NEW GEN, NINES, OTIM ALPHA, RICHARD DAWSON BAND,
SANDUNES, (SANDY) ALEX G, SKELETONWITCH, STEFFLON DON, TOUCHÉ AMORÉ, WATAIN,
YASUAKI SHIMIZU, YOUNG FATHERS
Lørdag 7. juli
GORILLAZ, DUA LIPA, ANDERSON .PAAK & THE FREE NATIONALS
CV JØRGENSEN, MIKE SKINNER & MURKAGE PRESENT TONGA, MOGWAI, PETER SOMMER,
SIGRID, VINCE STAPLES
DANNY BROWN, DE UNDERJORDISKE X FRIBYTTERDRØMME, HOUSE GOSPEL CHOIR, JOHN
MAUS, JUANA MOLINA, KALI UCHIS, KEDR LIVANSKIY, KELLY LEE OWENS, KOKOKO!, LARGE UNIT
BRAZIL EDITION, MHD, MYRKUR, OMNI, OPERAP, PALM, RASCASUELOS, SCOUR, ŠIROM, SLAVES,
SLYDIGS, SUPER PARQUET, VETO, YONAKA
NEPHEW
ALEX VARGAS
CV JØRGENSEN
THE MINDS OF 99
PETER SOMMER
WHEN SAINTS GO MACHINE
BABY IN VAIN
BENAL
BISSE
DE UNDERJORDISKE X FRIBYTTERDRØMME
LLNN
MOTORSAV
MYRKUR
NELSON CAN
NYT LIV
OND TRO
OPERAP
REGELBAU PRESENTS CENTRAL +
DJ SPORTS + C.K + MANMADE DEEJAY
SAVEUS
TURBOLENS
VETO
BABY IN VAIN
CARDI B
CHARLOTTE GAINSBOURG
CHELSEA WOLFE
CLARISSA CONNELLY
DONA ONETE
DUA LIPA
EERA
ELLIS MAY
FEVER RAY
FIRST AID KIT
GURLI OCTAVIA
I'M WITH HER
IRIS GOLD
JADA
JUANA MOLINA
KALI UCHIS
KEDR LIVANSKIY
KELLY LEE OWENS
KONNI KASS
LAUREL HALO
MIRIAM BRYANT
MYRKUR
NELSON CAN
PALE HONEY
ROME IS NOT A TOWN
SACRED PAWS
SANDUNES
SASSY 009
SIGRID
SMERZ
ST. VINCENT
STEFFLON DON
THE WEATHER STATION
TIGHT CHERRY (DJ)
YASMINE HAMDAN
ADDISABABABAND, ALBIN LEE MELDAU, ALCABEAN, ARTIGEARDIT, B FROM E, BAIME, CABAL, CLARISSA CONNELLY, CTRLS, DANIEL SAVI (DJ), DIRT FORGE, DISCOTHÈQUE MOBUMFE (DJ), ECSTASY IN ORDER, EERA, ELLIS MAY, EMIL KRUSE, FOOL, FRAADS, GOSS, GURLI OCTAVIA, HOLM, IRIS GOLD, JADA, JAKOB OGAWA, KIPPENBERGER, KONNI KASS, LOKE DEPH, LUSTER, LYRA VALENZA, LØD, MARATON, MARSHALL CECIL, MIRIAM BRYANT, MOUNT LIBERATION UNLIMITED, PALE HONEY, ROME IS NOT A TOWN, SASSY 009, SIGMA, SIMON LITTAUER, SISTA
BOSSEN, SLÆGT, TAN, TIGHT CHERRY (DJ)
ANNE HAANING, BANKSLAVE, CHELSEA MANNING, HVAD, JILLIAN MAYER, JUSTIN SHOULDER, KIRSTEN ASTRUP, ±MAISMENOS±, NAT BLOCH GREGERSEN, NEIL BROMWICH & ZOE WALKER, OSKAR KOLIANDER, DIESEL WORM by PAUL BARSCH & TILMAN HORNIG, PUBLIC WORKS, TUINA NIKIENTA OLIVIER, VERONIKA GEIGER, VIKTORIA WENDEL SKOUSEN