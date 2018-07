Der var kaotiske tilstande, da Roskilde Festival onsdag slog dørene op for festivalpladsen efter flere dages 'warm up'. Det fortæller 26-årige Madeleine Skarsgård, der frygtede for sit liv.

I timerne op til åbningen af festivalpladsen prøvede Roskilde Festival et nyt slusesystem af. Men det er langt fra alle, der er lige tilfredse med det. Madeleine Skarsgård fra Lillestrøm i Norge lå i køen for at komme ind på pladsen som en af de første.

På et tidspunkt fik de mulighed for at komme længere frem i køsystemet, men da der skulle handles hurtigt, fik de ikke deres mad og drikkelse med, som mange andre.

Det betød, at de næste mange timer i den stegende hede, måtte klares uden mad og specielt vand, da festivalen ikke sørgede for nogen af delene. Desuden var det ikke muligt for de mange tusind ventende festivalgængere at forlade køen og købe vand, da de i så fald ville miste deres plads. Det fortæller Madeleine Skarsgård.

»Det var faktisk farligt, da det var rigtig varmt og vi ikke havde vand. Samtidig var der ikke meget plads. Det betød, at en pige, der var lidt længere bagved ved min søster fik et panikanfald,« siger Madeleine Skarsgård, der er på Roskilde Festival for fjerde gang.

Nærdødsoplevelse

For hende selv og kæresten Frederik Svinø, der også var i køen, var det en voldsomt ubehagelig oplevelse, men det skulle blive meget værre.

Madeleine Skarsgård og kæresten Frederik Svinø. Foto: Alex Brøndbjerg

Da selve pladsen til festivalområdet blev åbnet klokken 17.00, betød det som andre år, at der var ræs om at være første person ved Orange Scene - den person hyldes normalt med champagne og jubel fra de ventende festivalmedarbejdere. Men for Madeleine Skarsgård blev det til en nærdødsoplevelse, som stadig sidder i hende.

»Da de åbnede op og lod folk løbe, var der en, der spændte ben for mig, så jeg faldt. Jeg kunne ikke komme op, og der var flere der trådte og trampede på mig. Hver gang jeg forsøgte at komme op igen, var der en, som ramte mig. Jeg troede virkelig, jeg skulle dø,« forklarer Madeleine Skarsgård.

»Jeg råbte flere gange om hjælp, da jeg lå dernede. Men festivalens officials gjorde ingenting. Så jeg måtte bare tage min hænder op over mit hoved og beskytte det og håbe på det bedste. Det var rent held, jeg ikke blev trampet ihjel.«

Næste gang nogen dør ...

I forbindelse med ulykken fik hun adskillige hudafskrabninger, slået knæet og et par løse tænder. Hun mener, at Roskilde Festival er direkte ansvarlig for den uhyggelige situation, hun oplevede. Og hun frygter det værste i fremtiden.

»Det her med, at Roskilde Festival laver konkurrencer om at komme først, det er farligt. Næste gang, nogen dør på Roskilde Festival er det i et ræs som det ved åbningen, ikke ved en koncert,« siger hun.

Hun håber, at festivalen ændrer deres procedurer for åbningen af festivalpladsen til næste år.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Roskilde Festival.