Ville du blive irriteret, hvis du blev stoppet på en festival og spurgt, om du vil være model? Spørger man produktionsholdet, der står bag Northside og Tinderbox, så er det ikke i orden, at modelbureauernes 'scouts' har lov til at arbejde på festivalerne, medmindre de søger om en særtilladelse. Hverken Roskilde Festival eller Smukfest ser dog modelbureauernes arbejde på pladsen som et problem.

»For god ordens skyld skal jeg nævne, at det har de faktisk ikke søgt eller fået tilladelse til, derfor er det vigtigt at understrege, at dette er sket uden vores tilladelse. Folk betaler mange penge for billetten, og vi gør os umage for at behandle folk ordentligt, hvilket også indbefatter, at de skal kunne gå i fred under festivalen. Blandt andet har vi i år fjernet professionelle pantsamlere af samme årsag, da de var til gene for publikum,« skriver Brian Nielsen, der er CEO produktionsselskabet Down The Drain, der står for både Northside og Tinderbox festival i en mail til B.T.

B.T. har tidligere fortalt historien om modelbureauet Le Management der, som de fleste andre bureauer, drager ud på sommerens festivaler for at finde nye modeller. Den professionelle scout Alexander Levy fra Le Management forklarede blandt andet, at han allerede har været afsted til Norhtside festivalen i Aarhus, hvor bureauet tidligere havde held med at 'scoute' modellen Line Brems. Men hvis det står til Brian Nielsen, CEO i produktionsselskabet, der står for både Northside og Tinderbox festival, så er det ikke i orden, at modelbureauerne arbejder på festivalpladsen uden tilladelse.

Men selvom produktionsholdet bag Northside og Tinderbox mener, at det er generende for gæsterne at blive stillet spørgsmålet, om man vil være model, så er det slet ikke et problem, Smukfest og Roskilde Festival kender til:

»Det er egentlig ikke et problem, vi er blevet gjort opmærksomme på. Så derfor er det heller ikke noget, vi tidligere har inddrevet tilladelser til. Men man kan sige, at hvis vores gæster mener, at det er til gene, så vil vi selvfølgelig se nærmere på det. Men umiddelbart kan jeg ikke sige, at det er et problem, at modelbureauerne er på vores festival,« siger Poul Martin Bonde, der er næstformand og talsmand for Smukfest.

God stemning på Smukfest i Skanderborg onsdag d. 9 august 2017. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere God stemning på Smukfest i Skanderborg onsdag d. 9 august 2017. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Da B.T. spurgte ind til reglerne på Roskilde Festival, var man også overrasket over, at modelbureauernes tilstedeværelse kan ses som generende. Roskilde Festival er nu ved at se på, hvad de gældende retningslinjer er og understreger, at det ikke umiddelbart er et problem, de tidligere er stødt på.

B.T. ville gerne have spurgt produktionsselskabet Down The Drain om, hvor deres nedre grænse for opkrævning af tilladelser er, og hvorvidt modelbureauerne er velkommne på den kommende Tinderbox festival, men Brian Nielsen ønsker ikke at komme med yderligere kommentarer.