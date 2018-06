Musikfestivalsæsonen er så småt startet i Danmark. Selv om at musikfestivaler hovedsageligt er sjove begivenheder, så er der også nogle ting, der kan gøre festivalen lidt mindre sjov at deltage i. Det kan eksempelvis være store mængder regn, at man mister sin telefon undervejs eller urinstøv, der gør, at man hoster ulækre ting op i ugevis efter festivalen er overstået.

Men det viser sig faktisk, at det ikke er den mindre lækre urinstøv eller dårligt vejr som folk bekymrer sig mest om, når de begiver sig ud for at nyde musik på festival. Det viser en ny undersøgelse som teleselskabet 3 har fået lavet af analysebureauet Userneeds A/S.

Ifølge undersøgelsen blandt de tidligere festivaldeltagere, så er deres største bekymring at gå glip af koncerten, man har set mest frem til. Herefter frygter folk mest, at nogen tisser i ens telt.

Her kan du se top 5 over festivaldeltagernes største bekymringer, når de er på festival.

1. Gå glip af koncerten man ser mest frem til (45%)

2. At nogen tisser i ens telt (33%)

3. Regn og mudder (29%)

4. At miste sin mobil (27%)

5. At stå i kø til toilettet (20%)

Du kan se hele resultatet af undersøgelsen her og selv give dit bud på, hvad du synes er det værste, der kan ske, når du er på festival i afstemningen i bunden af artiklen.

Fakta Hvad er det værste, der kan ske for dig på en festival? At løbe tør for strøm på mobilen 5% Regn og mudder 29% Urinstøv 14 % Ikke at kunne finde mine venner 18% At gå glip af den koncert jeg har set mest frem til 45% At miste min telefon 27% At stå i kø til toiletter 20% Tømmermænd 8% Ikke at kunne finde mit telt 9 % At nogen tisser i mit telt 33 % At nogen tager billeder af mig og uploader dem til sociale medier uden min accept 13% Andet 4% Undersøgelsen er gennemført af analysebureauet Userneeds A/S for teleselskabet 3 i maj 2018. Der er repræsentativt indsamlet 1.004 interviews blandt danskere i alderen 18-70 år med en mobiltelefon, som har været på musikfestival inden for de seneste fem år. Kilde: 3