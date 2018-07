Rapperen 'Del the Funky Homosapien' faldt 1,6 meter ned fra Orange Scene og blev kørt til hospitalet, da han gæstede Gorillaz-koncerten på Roskilde Festival.

Nu har rapperen for første gang siden ulykken natten til søndag skrevet til sine fans på Twitter, at han stadig er indlagt.

'Tak for alt jeres kærlighed. Jeg har det okay, men jeg vil være på hospital et stykke tid. Behandlingen her er enestående. Så meget kærlighed til Gorillaz for at have mig med. Jeg vil være tilbage snarest,' skriver musikeren med det borgerlig navn Teren Delvon Jones.

Thank you all for the love! I’m doing alright but will be in the hospital for a bit, the care here is outstanding though. Much love to @gorillaz for having me out and I’ll be back soon yall pic.twitter.com/p383Mc2Qh5 — Del The Funky Homosapien (@DelHIERO) July 8, 2018

Efter rapperens fald afbrød Gorillaz-frontmanden Damon Albarn koncerten.

»Det er lidt mærkeligt det her (stedet hvor Del faldt ned, red.). Del sidder dernede. Det er en mærkelig måde at slutte en smuk aften på. Men han klarer den. Vi stopper nu. Tak for en smuk aften,« sagde Damon Albarn fra scenen til jubel fra publikum, da han konstaterede, at Del the Funky Homosapien så ud til at være okay.

Bandet Gorillaz har ikke kommenteret yderligere på ulykken på diverse sociale medier.