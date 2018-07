Natten til søndag sluttede dette års Roskilde Festival med et drama på den ikoniske, Orange Scene, hvor en musiker fra bandet Gorillaz faldt af scenen.

Der var tale om gæsterapperen 'Del the Funky Homosapien', som kom ind under det sidste nummer. Kort inde i hans optræden faldt han ned af scenen og måtte forlade koncerten til fordel for en tur på hospitalet.

Tidligt søndag morgen oplyser Roskilde Festival på Facebook, at rapperen er ved bevidsthed og taler med sit team. Han vil blive undersøgt for skader. Festivalen skriver:

»En af Gorillas artister, Del the Funky Homosapien, faldt uheldigt fra scenen under sidste nummer af Gorillaz’ koncert. Han blev tilset på stedet af en læge og er kørt på hospitalet for nærmere undersøgelse. Han er ved bevidsthed og taler med sit team. Vi håber, han kommer sig hurtigt og ønsker ham god bedring.«

Efter rapperens fald afbrød Gorillaz-frontmanden Damon Albarn koncerten.

»Det er lidt mærkeligt det her (stedet hvor Del faldt ned, red.). Del sidder dernede. Det er en mærkelig måde at slutte en smuk aften på. Men han klarer den. Vi stopper nu. Tak for en smuk aften,« sagde Damon Albarn fra scenen til jubel fra publikum, da han konstaterede, at Del the Funky Homosapien så ud til at være okay.

Midt- og Vestsjællands Politi skriver søndag morgen på Twitter, at de ikke har yderligere kommentarer vedrørende uheldet på Orange Scene. Lørdag nat bekræftede politiet faldet overfor Ritzau, hvor de vagtchefen Thomas Jørgensen sagde:

»Jeg kan bekræfte, at en person er faldet ud over scenekanten på Orange Scene, hvor der er et godt stykke ned. Han er på vej på hospitalet, og mere kan jeg ikke sige.«

Bandet Gorillaz har ikke kommenteret yderligere på ulykken på diverse sociale medier.

Roskilde Festival 2018 Engelske Gorillaz med Damon Albarn og gæstesolister spiller på Orange scene lørdag den 7. Juli 2018. (Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix) Foto: Torben Christensen Vis mere Roskilde Festival 2018 Engelske Gorillaz med Damon Albarn og gæstesolister spiller på Orange scene lørdag den 7. Juli 2018. (Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix) Foto: Torben Christensen Gorillaz på Orange Scene ved Roskilde Festival, lørdag den 7. juli 2018. Damon Albarn ude blandt publikum.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Gorillaz på Orange Scene ved Roskilde Festival, lørdag den 7. juli 2018. Damon Albarn ude blandt publikum.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Jens Nørgaard Larsen

B.T. følger sagen...