Hvad der skulle have været starten på en sjov og festlig uge på Roskilde Festival, endte som lidt af en kold fuser for 20-årige Asta Malmgren og hendes venner, som i manglen på en plads til deres telte var strandet uden et campingområde sammen med godt 200 andre mennesker.

»Det har været koldt og hårdt for at være helt ærlig. Det er også hårdt at slå et telt op i mørke og ikke vide, om du skal tage det ned igen. Vi kan ikke slappe af, vi sidder her, og det ligner vi hygger os, men vi har ikke en camp og kan ikke gå herfra,« lyder det fra Asta Malmgren, da B.T. møder hende søndag formiddag.

Foto: Laura Rode Nygaard

Lørdag løb gruppen af venner som tusindvis af andre ind på Roskilde Festivalen, da der blev åbnet klokken 16. Grundet et nyt kø system i år blev folk lukket ind lidt ad gangen, og efter lang tids søgen i alle afkroge af campingområdet blev Asta Malmgren og hendes venner fortvivlede.

Er du enig med Asta i, at Roskilde Festival bør sørge for at alle får et campingområde?

På Facebook opfordrede Roskilde Festival selv folk til at søge mod campingområde P, hvor der fortsat var masser plads. Problemet var bare, at området er lukket indtil mandag klokken 16, da det er et såkaldt pre-booking område, som man kan booke hjemmefra - og vagterne havde ikke fået den nye officielle melding. Da klokken blev et om natten endte flere med at slå telte op, selvom området ikke var beregnet til camping.

Foto: Laura Rode Nygaard

»Der er slet ikke styr på noget, og ingen kommer ned med information til os. Det virker som om, de er ligeglade. De har skrevet på Facebook, at vi kan gå ned i bunden af P, men vagterne ved hegnet siger, vi ikke må komme ind, fordi det er pre-booking, så nu kan vi kun ligge her,« siger en frustreret Asta Malmgren.

Men er det ikke jeres eget ansvar at skaffe information, når I er voksne mennesker på en festival?

»Det er rigtigt, men vi har prøvet at ringe og skrive til dem, og vi spørger de frivillige, men det er svært at få information, for ingen ved, hvem vi skal snakke med. Ingen ved noget,« lyder det fra Asta Malmgren.

Hende og vennerne er langt fra de eneste, der har lidt samme skæbne. Omkring 200 mennesker havde søndag formiddag stadig slået midlertidigt lejr omkring P i håb om at få lov at komme ind på et campingområde eller få anvist en plads – selvom et stort areal med plads stod ledige lige bag dem.

B.T. har talt med flere på stedet, der havde ligget i kø siden fredag, og nogle har natten igennem sovet under presenninger.

19-årige Marcus Danielsen og hans fem venner havde ligget i kø siden 29. juni. Alligevel nåede de ikke at få en plads. Natten til søndag sov de på jorden under en presenning, da de ikke vidste, om de pludselig ville blive smidt væk, og dermed hurtigt skulle pakke teltet sammen. Foto: Laura Rode Nygaard

»Vi kalder det flygtningelejren, det her er for de udstødte og fredløse,« siger Asta Malmgren.

Kort efter B.T. har talt med Asta Malmgren og hendes venner, fik de lov til at slå telte op i det ellers lukkede område, men den 20-årige kvinde mener, at Roskilde Festival har fejlet i vurderingen af plads.

»Nu er det 17 timer siden, vi ankom, og det kan simpelthen ikke være rigtigt, at de ikke kunne finde en løsning hurtigere. Vi kan godt forstå, det er svært at planlægge en festival, men det er jo gået fint de andre år. Det virker lidt som om, 2018 har været en misser,« siger Asta Malmgren.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Roskilde Festival, men det har ikke været muligt på nuværende tidspunkt. Festivalen oplyser på sin officielle Facebook-side, at der skulle være plads i områderne P og B.