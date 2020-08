Det kan få store konsekvenser for kunstnerne i Anders Hemmingsens og Jesu Brødres pladeselskab, hvis Google og Koda ikke snart bliver enige i den strid, der har resulteret i, at YouTube fredag blev støvsuget for dansk musik.

Det fortæller den ene halvdel af den virale popduo Jesu Brødre, William Kruse, til B.T.

Torsdag aften offentliggjorde Koda, der varetager de danske komponister og sangskriveres rettigheder, at organisastionen ligger i en hård forhandling med Google om danske sangskriveres honorar for afspilninger på streamingtjenesten, men at forhandlingerne nu er gået i hårdknude, og at Google – ifølge Koda – som følge deraf vil reducere de danske kunstneres honorar med 70 procent, indtil man kan blive enige om en klar aftale.

Det nægter Koda at gå med til, og som konsekvens fjerner YouTube nu al dansk Koda-registreret musik fra dens platform.

»Det er nervepirrende for os. Det er meget som at være i en fagforening, der vælger at strejke, uden man selv har nogen som helst kontrol over det. Så vi håber, Google og Koda kan finde en løsning meget hurtigt,« siger 22-årige William Kruse.

Foruden at være den ene halvdel af den virale popduo-succes Jesu Brødre, er han medejer af pladeselskabet Banger Records, som han stiftede sidste år sammen med sin 'Jesu bror' Georg Bundgaard Svendsen og instagrammeren Anders Hemmingsen.

Banger Records udgiver udelukkende musik med viralt potentiale, som måske vurderes for useriøst til den etablerede musikbranche og landets public service-stationer, men som kan få et stort liv på nettet.

Derfor er det et kæmpe problem for pladeselskabets kunstnere, at Google nu fjerner al dansk musik fra YouTube, fortæller William Kruse.

»Vi tjener i forvejen ingenting på YouTube, men vi bruger vores tilstedeværelse både dér og på Instagram til at lede brugerne over på Spotify. For det er på Spotify, man kan lave penge i pladebranchen i dag. Men hvis YouTube slukker for musikken, og vi mister vores følgerskare, så mister vi alt,« siger han.

I princippet kunne Banger Records omgå YouTubes censur ved at uploade deres kunstneres musik uden at melde det til Koda, da det alligevel ikke ville have den store økonomiske betydning, men i solidaritet med den samlede danske sangskriver-stand venter de i stedet med at udgive ny musik, til der er kommet ordentlige vilkår på platformen, siger han.

Er det fair, at Google fjerner al dansk musik fra YouTube?

For ham er sagen principiel og handler mere om fair betaling for musik i det hele taget end om de fedtede håndører, som YouTube på nuværende udbetaler til sangskriverne.

»Det ville være usympatisk at uploade musik uden Koda-registrering. Vi kunne sagtens sige: 'I må hygge jer i corona-karantænen og droppe YouTube, men vi melder os lige ud i en periode, og så kommer vi tilbage, når aftalen er på plads'. Men det kan vi jo ikke være bekendt. Alle musikere i Danmark må stå sammen,« siger William Kruse.

Han synes det er vigtigt at stå fast over for den amerikanske it-gigant, som i forvejen har en stor magt over dens brugere.

»Man tjener stort set intet på YouTube-videoer i forvejen, uanset om de indeholder musik eller ej. YouTube har de her algoritmer, der bestemmer, hvor bredt videoer når ud, og hvor meget man kan tjene på reklamer. Hvis man laver børnemusik, kan man tjene stort på reklamer for Lego, mens at man med sange om stoffer må nøjes med reklamer for, hvad ved jeg, grillpølser eller sådan noget. Så der skal tusind reklamer til, før vi får én dollar, som så skal deles i tre og betales skat af,« siger William Kruse.

»Jeg synes, det er helt fair, at Koda står fast. De danske kunstnere er blevet trådt på af Google i lang tid allerede, så at de skal gå yderligere 70 procent ned giver ingen mening i mit hoved. Så selvfølgelig skal vi stå sammen som branche og sige nej, for hvad bliver det næste gang? Så kan Spotify tage 70 procent, og så kan Facebook gøre det samme. Og vi kan ikke bare sige fra over for de her giganter, for vi er mega afhængige af dem,« siger den 22-årige pladeselskabsejer.

Mens Koda oplyser, at YouTube har tilbudt kunstnerne at gå 70 procent ned i honorar, afviser Google og siger, at streamingtjenesten faktisk har tilbudt en bedre aftale end den eksisterende – uden dog at ville konkretisere indholdet, da aftalen er dækket af tavshedspligten, lød det fredag på et pressemøde.