Forleden lød overskrifter i medier som Se & Hør, Ekstra Bladet og musikbladet Gaffa , at sidste års X Factor-vindere Place On Earth var gået i opløsning. Det er de åbenbart ikke helt alligevel.

»Det der er blevet skrevet omkring os er helt forkert,« lyder det nu fra gruppens ene medlem, 20-årige Kathrine Ørnfelt til B.T..

»Vi er ikke gået i opløsning, men har hver især travlt og derfor laver vi ikke musik i øjeblikket, men vi har intentioner om at lave musik sammen i fremtiden,« tilføjer hun.

Historien gik på, at Sony Music, der havde kontrakt med Place On Earth, havde valgt at stoppe samarbejdet, da de savnede engagement i projektet fra de tre X Factor-vindere.

Gruppens 22-årige mandlige medlem Andreas Kruse forklarede til ugebladet Her & Nu:

»Vi havde et møde med pladeselskabet, hvor det blev drøftet, om vi skulle fortsætte samarbejdet. De mente ikke, vi lagde energi nok i projektet, så nu er vi gået hver til sit.«

Han forklarede det med, at de tre medlemmer i Place On Earth boede i hver sin ende af landet, og derfor havde de haft svært ved at finde tid til at mødes.

Og den del er god nok, fortæller Kathrine Ørnfelt.

»Det er rigtigt, at vi ikke længere er på kontrakt med Sony, fordi der ikke blev lagt nok energi i det. Primært fordi vi bor forskellige steder, og fordi vi har skole og arbejde, som skal passes, men det er ikke rigtigt, at vi er gået hver til sit i den forstand.«

Gruppens tredje medlem 18-årige Mille Hassenkam havde da også tilføjet til Her & Nu, at de stadig er klar på at spille koncerter, hvis der er nogen, der vil hyre dem.

»Det Mille er citeret for er rigtig nok og understreger netop, at vi ikke er gået fra hinanden,« lyder det fra Kathrine Ørnfelt.

Både hun og Mille Hassenkam går fortsat i gymnasiet i henholdsvis Horsens og København, mens Andreas Kruse arbejder i en musikbutik – også i København.

Place On Earth blev skabt af Thomas Blachman under X Factor sidste år, efter de tre medlemmer var stillet op hver for sig.

I efteråret udsendte de minialbummet ’Square’, som dog aldrig blev nogen kommerciel succes.