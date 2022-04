Da 'X Factor'-deltagerne Tina Mellemgaard, Kári Fossdalsá og Mille Bergholtz optrådte i Fårup Sommerland i weekenden, glimrede vinderen ved sit fravær.

Mads Moldt har nemlig besluttet at fokusere på sin musik fremfor at spille i storcentre og forlystelsesparker.

På Instagram skriver den 16-årige 'X Factor'-vinder – der siden finalen har taget kunstnernavnet Meum Zel – at han er både glad og taknemmelig for de muligheder, der er fulgt med sejren.

'Nu skal jeg lære selv at stå på begge mine ben igen og give slip på mine støttehjul. Jeg vil komme til at bruge tid på at lave mere musik, gå i niende klasse og lære, hvad det vil sige at arbejde med musikken i en verden uden 'X Factor',' skriver han.

Mads Moldt i 'X Factor'. Foto: Lasse Lagoni/TV 2 Vis mere Mads Moldt i 'X Factor'. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

'Det betyder, at jeg de næste mange måneder vil klargøre mig selv og ikke kommer til at gæste shows rundt i landet lige foreløbig. Jeg glæder mig til at se jeres ansigter, og jeg håber, I fortsat vil følge med.'

Dermed droppede Mads Moldt altså at spille til weekendens Fårup Børnefestival i det populære sommerland, hvor hans tre X Factor'-kollegaer til gengæld gav en fælles koncert.

Og det har tilsyneladende været planen fra starten. I hvert fald fortalte Thomas Blachman umiddelbart efter finalen 8. april, at han var glad for, at seerne ikke bare havde 'levet i nuet', da de stemte på Mads Moldt, men at de 'heldigvis kunne se perspektivet'.

Det fortalte han, da B.T. spurgte, om Thomas Blachman fortsat ville agere mentor for sin unge vinder.

'X Factor'-dommer Thomas Blachman. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere 'X Factor'-dommer Thomas Blachman. Foto: Ida Marie Odgaard

»Der er nogle hemmeligheder, men jeg presser på ingen måde på. Jeg anbefaler ham bare nogle folk, som jeg ved har kunnet hjælpe for eksempel Citybois med at sige nej til de ting, man skal sige nej til. Så man ikke står på en eller anden blokvogn,« sagde 'X Factor'-dommeren med henvisning til de mindre og mere interimistiske scener, som man hurtigt kan stille op rundt i sommerlandet.

»Han er så cool. Der er ikke noget, der kan smadre ham – andet end mishåndtering. Nu skal han bare ud og koncentrere sig og ikke udvandes af alt muligt.«

Siden 'X Factor' har Mads Moldt udgivet singlen 'Clingy', som han selv har skrevet og optrådte med i finalen.