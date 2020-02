Husker du Benjamin og Tanne fra sidste års 'X Factor'?

17-årige Benjamin Rosenbohm fik med hjælp fra sin mentor Ankerstjerne en andenplads.

Tanne Balcells, der er 22 år, var også med blandt de sidste. Hun opnåede som en del af Oh Lands sammensatte pigegruppe Echo en fjerdeplads.

Nu er der næsten gået et år, og så plejer der at være stille omkring de tidligere 'X Factor'-deltagere, men ikke i dette tilfælde. Benjamin og Tanne stiller nemlig op i Dansk Melodi Grand Prix som duoen Ben & Tan med sangen 'Yes'.

En plads, de har opnået efter, at deres sang i januar vandt en lytterafstemning på P4.

»Jeg sad helt mundlam, da vi fik det at vide. Ben sagde bare fuck fuck fuck,« fortæller Tanne til B.T.

»Jeg var så glad og havde tænkt, at jeg skulle i byen og drikke tequila, men da jeg så kom hjem, endte det med, at jeg faldt i søvn og vågnede op til (Instagram-) stories, hvor mine venner var taget i byen uden mig,« tilføjer hun med et grin.

Efter 'X Factor'-finalen sidste forår lå det ellers ikke i kortene, at Benjamin og Tanne ville ende som en duo.

Benjamin i 'X Factor' 2019. Foto: Martin Sylvest Vis mere Benjamin i 'X Factor' 2019. Foto: Martin Sylvest

Benjamin vendte tilbage til skolebænken. Tanne tog arbejde som pædagogmedhjælper. Hun tænkte, at hvis hun skulle lave musik med nogen fra 'X Factor', skulle det være Echo.

»Vi snakkede fint sammen under 'X Factor', men Benjamin er jo lidt yngre end mig, så han talte mest med de andre piger fra Echo, der er på hans alder,« fortæller Tanne.

Men så i november var der bud efter dem.

Nogle folk syntes, at det ville være oplagt at skabe en pige/dreng-duo og se, om de ikke kunne få dem med i melodigrandprixet, og her havde de Benjamin og Tanne i tankerne.

»Jeg var bekymret for, om det ville blive akavet, da vi skulle mødes. Vi havde jo ikke set hinanden siden sidste sommer, hvor alle os 'X Factor'-deltagere var ude og spille,« fortæller Tanne.

»Da vi mødtes første gang, var det heldigvis, som om vi slet ikke havde været fra hinanden. Vi snakkede bare løs,« tilføjer hun.

Benjamin havde også fået tilbud om at synge en anden melodigrandprix-sang, så han skulle først lige finde ud af, hvad han ville.

»Da jeg hørte sangen, sagde jeg ja tak. Det ville jeg gerne,« fortæller Benjamin.

Echo i 'X Factor' 2019. Vis mere Echo i 'X Factor' 2019.

Han kunne især godt lide, at han fik mere indflydelse, end han havde haft i 'X Factor'.

»Det er jo mega fedt at være med i 'X Factor', og man får lov at arbejde med en masse dygtige mennesker, men det er også meget styret, og man gør lidt, hvad der bliver sagt. Her var det fedt pludselig at få lov til at komme med input. Det er fx mit stykke, det sidste af omkvædet på vores sang.«

Dansk Melodi Grand Prix afholdes den 7. marts i København i Royal Arena, så der er stadig lidt tid.

De er i fuld gang med de første prøver ude i DR Byen, og så er det ellers bare at vente på den store dag.

Ben & Tan. Vis mere Ben & Tan.

»Det bliver så fucking fedt,« lyder det fra Tanne.

»Der var nerver på til 'X Factor'-finalen, hvilket gik lidt ud over min optræden. Jeg er lidt bange for, hvordan jeg kommer til at håndtere adrenalinen i Royal Arena, hvor der jo er fem gange så mange mennesker,« smiler Benjamin.

Tanne har sagt sit job op som pædagogmedhjælper for at have fuld fokus på Melodi Grand Prix. De ved endnu ikke, hvor længe deres samarbejde skal fortsætte.

»Lige nu har vi fokus på det her, og så må vi se, hvad der sker,« slutter Benjamin.