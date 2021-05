Indtil fredag har håbet om en bornholmsk festival levet. Men nu er det slukket.

Wonderfestiwall, der skulle være løbet fra 19. til 22. august, er aflyst. Droppet. Præcis som et utal af andre danske festivaler.

»Det er med tungt hjerte, at Wonderfestiwall er nødt til at aflyse årets festival,« lyder det i en pressemeddelelse, der fortsætter:

»Sektionsopdelinger, arealkrav og forbud mod camping er nogle af de store faktorer, som umuliggør at gennemføre festivalen.«

Har du billetter? Såfremt du er en af dem, der har anskaffet dig en billet til Wonderfestiwall, har du to muligheder. Enten kan du beholde din billet. Den vil automatisk bliver overført, så den gælder i 2022

Alternativt kan du få den refunderet. Hvordan det vil foregå, melder festivalen ud indenfor 14 dage.

Man oplyser dog, at festivalen vender tilbage i 2022. Helt konkret vil der være festivitas på Slotslyngen fra 18. til 21. august næste år.

Om aflysningen udtaler Daniel Mühlendorph, formand for Foreningen Wonderfestiwall:

»Vi håbede til det sidste, at vi kunne gennemføre en festival i august, hvor størstedelen af befolkningen ville være vaccineret. Men sådan skulle det ikke være.«

»Regeringen har valgt at lave så stramme restriktioner, at det ville være umuligt at arrangere en Wonderfestiwall der ligner sig selv. Vi ville skulle gå på kompromis, og oplevelsen for alle vores gæster ville blive ødelagt.«

Natten til tirsdag brast drømmen om en dansk festivalsommer 2021.

Med genåbningsaftalen, som alle partier med undtagelse af Nye Borgerlige står bag, stod det klart, at det ikke ville være muligt at afvikle store festivaler.

I aftalen lyder det nemlig, at man frem til 1. august maksimalt må samle 2000 personer til arrangementer.

Og at disse skal være delt op i sektioner af 200. Fra august stiger forsamlingsloftet til 5000.

Først aflyste NorthSide. Så Roskilde Festival. Så Tinderbox, Smukfest, Jelling Musikfestival, Heartland, Copenhell, Musik i Lejet, Nibe Festival … og mange andre.

Til stor frustration hos de enkelte festivaler. Alle var ærgerlige over situationen. Frustrerede.

Noget, som Esben Marcher, sekretariatschef for Dansk Live, der er interesseorganisation for festivaler og spillesteder, satte følgende ord på:

»Vi er ret uforstående over for de restriktioner, som myndighederne har udmeldt. Vi har kommet med flere udspil og har fuld forståelse for den situation, vi står i, men myndigheder har valgt at gå med nul risiko, hvilket vi synes er ærgerligt.«

Han uddybede, at det havde været svært at navigere i myndighedernes udmeldinger – og mangel på samme.

Og at flere festivaler set i lyset af sidste års aflysninger i forvejen stod i en presset økonomisk situation.

»Jeg frygter, at nogle festivaler ikke rejser sig igen. Jeg er bange for, at man opgiver og ikke laver festival næste år og fremover,« sagde han. Fastslog:

»Det her er selvfølgelig et spørgsmål om økonomi, men også i høj grad om samlingskraft. Festivaler er i høj grad drevet af frivillige kræfter, og man skal virkelig være gjort af et særligt stof, hvis man kan finde motivation til at planlægge og drive endnu en festival efter to aflysninger. Den del frygter jeg også meget.«