Det irske boyband Westlife er i anledningen af bandets 20-års jubilæum blevet gendannet og giver næste år en række store stadionkoncerter i England og Irland.

Men bandet lægger også vejen forbi Danmark til en enkelt koncert.

Lørdag den 15. august spiller Shane Filan, Nicky Byrne, Kian Egan og Mark Feehily koncert til 'Domkirken Rocker' i Viborg.

Koncerten bliver et helaftensarrangement fra klokken 16 til midnat, og de danske bands Outlandish og Johnny Deluxe skal agere opvarmning for det irske boyband.

Westlife har gennem 00'erne optrådt flere gange i Forum i København, og sidste år gæstede bandet Nibe Festival. Men det er første gang verdensstjernerne, der har solgt mere end 55 millioner albums på verdensplan, gæster Viborg.

»Målt på hits er der tale om det største internationale navn i Viborg nogensinde, så vi er virkelig stolte over, at det er lykkes at lande denne koncert i Viborg. Vi har arbejdet intens på dette i mere end et halvt år, så det er fedt at det endelig lykkes,« fortæller Claus Donslund, der er direktør for Tinghallen, der står for arrangementet

Han tilføjer, at han har en klar forventning om, at billetterne bliver 'revet væk', når de sættes til salg tirsdag den 12. november klokken 10 på Tinghallens egen hjemmeside.

Koncerten i Viborg finder sted blot en uge inden, at Westlife skal spille på Wembley Stadium i London for godt 100.000 mennesker.

Det irske boyband Westlife blev dannet i 1998 og havde stor succes i starten af 00'erne med hits som 'Flying Without Wings' og 'World of our own'.

Bandet hittede dengang stort i især Danmark, Storbrittanien og Asien.

Foruden bandets nuværende medlemmer bestod Westlife dengang også af Bryan McFadden, der dog forlod gruppen i 2004 for at starte en solokarriere.

Westlife udgiver 15. november deres nye Album Spectrum, som indeholder flere hits skrevet af verdensstjernen Ed Sheeran.