Musikeren Wafande har mandag afsløret for sine fans, at han stopper sin karriere i 2020.

Det skriver den populære kunstner på sin Facebook-profil, hvor han skriver; 'Det er med den dybeste taknemlighed og bedste følelse i kroppen, at jeg nu siger farvel.'

Musikeren skriver, at han slutter af med en sidste plade, som udkommer i 2020, og derefter en sidste turné.

'Havde egentlig tænkt, at vente med at sige det offentligt, men kan ikke holde det tilbage mere,' skriver han i et billede af en tekst, som han delt på det sociale medie. Han fortsætter:

Er igang med noget musik for tiden, som er mine sidste ord til jer.«

Opdateres ...